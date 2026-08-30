Warum die Münchner Sprachschule „Klartext“ beunruhigt ist, was es beim Superbloom-Festival im Olympiapark zu sehen und zu hören gab, wie der Türkenrat des NSU-Opfers Habil Kılıç gedenkt und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Weniger Deutsch für Anfänger Das Budget für Integrationskurse soll fast um die Hälfte gekürzt werden. An der Sprachschule Klartext in München sorgen sie sich um die Zukunft ihrer Schüler – und um ihre eigene. (SZ Plus)

Erste Höhepunkte und Überraschungen beim Superbloom Vieles ist beim Festival in diesem Jahr anders, weil das Olympiastadion wegfällt. Auf eines aber können sich die Fans verlassen: Es gibt verdammt gute Musik und jede Menge Spaß.

„Habil, wir haben dich nicht vergessen!“ Mit einer Gedenkfeier erinnert der Türkenrat in der Bad-Schachener-Straße an Habil Kılıç. Er wurde vor 25 Jahren von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ermordet.

Was fliegt denn da? Bei der „Batnight“ können Münchner in der Dämmerung Tiere beobachten, die sonst den meisten verborgen bleiben. 13 Fledermausarten sind in der Stadt heimisch – nicht nur im Englischen Garten.

Auf dem Highway für Fahrradfahrer Der Radschnellweg zwischen München und Garching soll Pendler schnell und bequem ans Ziel bringen. Seit Ende Juli ist ein weiteres Teilstück fertig. Wie gut lässt sich die Strecke heute schon fahren und warum sind an einer Stelle Autos unterwegs? Ein Praxistest. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Laimer Unterführung: Neue Schilder sollen Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern entschärfen

Unglück in München: 91-Jähriger wird von U-Bahn am Kopf erfasst und stirbt

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Oktoberfest: Grüne Bürgermeisterin hält Umgestaltung der Teufelsrad-Figuren für überzogen

MÜNCHEN ERLESEN

Taiwanerin über München : „Hier zeigen die Menschen einander, wenn sie sich mögen“ In ihrem Bistro kocht Shih-Chieh Lu-Jäger Rindernudelsuppe, das taiwanesische Nationalgericht, nach dem Rezept ihrer Mutter aus Taipeh – mit einem eigenen Twist. Über eine junge Frau, die in München das Beste aus zwei Heimaten verbindet. SZ Plus Von Jacqueline Lang ...

Sammelleidenschaft : „Postkarten können Leute nicht heilen, aber glücklich machen“ Norbert Haidl handelt mit historischen Postkarten, mehr als 200 000 besitzt er davon. Warum sie für ihn im Gegensatz zu Pokémon-Karten ein ehrliches Sammelgebiet sind und welche Motive seine Kundschaft besonders schätzt. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER FREIZEITTIPP

Urlaubstag in Schwabing : Wo das Münchner Lebensgefühl noch zu spüren ist Schwabing stand lange für alles, was München aufregend macht. Der Ruhm ist zwar etwas verblasst, im Viertel gibt es aber noch Orte, die Leichtigkeit ausstrahlen und manchmal herrlich unkonventionell sind. SZ Plus Von Jacqueline Lang und Johannes Simon (Fotos) ...

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