DER TAG IN MÜNCHEN
Weniger Deutsch für Anfänger Das Budget für Integrationskurse soll fast um die Hälfte gekürzt werden. An der Sprachschule Klartext in München sorgen sie sich um die Zukunft ihrer Schüler – und um ihre eigene. (SZ Plus)
Erste Höhepunkte und Überraschungen beim Superbloom Vieles ist beim Festival in diesem Jahr anders, weil das Olympiastadion wegfällt. Auf eines aber können sich die Fans verlassen: Es gibt verdammt gute Musik und jede Menge Spaß.
„Habil, wir haben dich nicht vergessen!“ Mit einer Gedenkfeier erinnert der Türkenrat in der Bad-Schachener-Straße an Habil Kılıç. Er wurde vor 25 Jahren von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ermordet.
Was fliegt denn da? Bei der „Batnight“ können Münchner in der Dämmerung Tiere beobachten, die sonst den meisten verborgen bleiben. 13 Fledermausarten sind in der Stadt heimisch – nicht nur im Englischen Garten.
Auf dem Highway für Fahrradfahrer Der Radschnellweg zwischen München und Garching soll Pendler schnell und bequem ans Ziel bringen. Seit Ende Juli ist ein weiteres Teilstück fertig. Wie gut lässt sich die Strecke heute schon fahren und warum sind an einer Stelle Autos unterwegs? Ein Praxistest. (SZ Plus)
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