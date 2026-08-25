DER TAG IN MÜNCHEN
Kiloweise Kokain – und eine spektakuläre Festnahme Vor dem Landgericht München I muss sich Vladimir F. verantworten. Dem 40-Jährigen wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. Hinter dem Angeklagten vermuten die Ermittler aber eine international tätige Organisation. (SZ Plus)
Testbetrieb mit Robotaxis startet in München In großen US-amerikanischen Städten kurven die selbstfahrenden Waymo-Taxis bereits durch die Straßen. Nun sollen sie München erobern – als erste Stadt auf dem europäischen Festland.
Sommer der Gammler Vor 60 Jahren lungert ein Haufen junger Langhaariger in Schwabing herum, schläft am Monopteros – und tut: nichts. Warum lassen sich die Münchner dermaßen davon provozieren? (SZ Plus)
„Je früher wir pflanzen, desto mehr Hitzeschutz haben wir in Zukunft“ Stefanie Günther und Joseph Coenen sind sich einig: Es braucht jetzt Druck, damit sich mehr bewegt in Sachen Hitzeschutz. Im Endspurt ihres „Baumentscheids“ kämpfen sie um jede Stimme.
Ein Hauseigentümer erschafft mitten in München eine grüne Oase Das Haus an der Adlzreiterstraße 21 war in einem desolaten Zustand, nun ist es saniert und der Innenhof dank Wildem Wein ein kühler Treffpunkt. Worauf man bei einer Fassadenbegrünung achten muss.
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