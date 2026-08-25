Wie der erste Verhandlungstag um einen großen Drogenprozess vor dem Landgericht München I verlief, welche technische Neuerung demnächst auf Münchens Straßen zu sehen ist, so steht es im Endspurt um den Baumentscheid und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kiloweise Kokain – und eine spektakuläre Festnahme Vor dem Landgericht München I muss sich Vladimir F. verantworten. Dem 40-Jährigen wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. Hinter dem Angeklagten vermuten die Ermittler aber eine international tätige Organisation. (SZ Plus)

Testbetrieb mit Robotaxis startet in München In großen US-amerikanischen Städten kurven die selbstfahrenden Waymo-Taxis bereits durch die Straßen. Nun sollen sie München erobern – als erste Stadt auf dem europäischen Festland.

Sommer der Gammler Vor 60 Jahren lungert ein Haufen junger Langhaariger in Schwabing herum, schläft am Monopteros – und tut: nichts. Warum lassen sich die Münchner dermaßen davon provozieren? (SZ Plus)

„Je früher wir pflanzen, desto mehr Hitzeschutz haben wir in Zukunft“ Stefanie Günther und Joseph Coenen sind sich einig: Es braucht jetzt Druck, damit sich mehr bewegt in Sachen Hitzeschutz. Im Endspurt ihres „Baumentscheids“ kämpfen sie um jede Stimme.

Ein Hauseigentümer erschafft mitten in München eine grüne Oase Das Haus an der Adlzreiterstraße 21 war in einem desolaten Zustand, nun ist es saniert und der Innenhof dank Wildem Wein ein kühler Treffpunkt. Worauf man bei einer Fassadenbegrünung achten muss.

WEITERE NACHRICHTEN

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Milbertshofen: Seniorin übersieht Fußgängerin und fährt sie an

MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in Neuperlach : Das verkannte Viertel Wer Neuperlach nicht kennt, hat oft ein ganz anderes Bild von dem Stadtteil als die Menschen, die hier leben. Es gibt hier viel zu entdecken: das größte Münchner Freizeitbad, ein riesiges Iglu oder eine ganz besondere Zwischennutzung. SZ Plus Von Patrik Stäbler und Robert Haas (Fotos) ...

SZ-Serie „Insight Flughafen“ : Was es braucht, um einen A380 sicher gen Himmel zu bringen Damit das größte Passagierflugzeug der Welt, ein A380, abheben kann, heißt es für Ramp Agent Maximilian Kopp cool bleiben und auf dem Vorfeld Tetris spielen. SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer, Anna-Maria Salmen und Marco Einfeldt (Fotos) ...

UNSER FREIZEITTIPP

Festival in München : Highlight im Olympiapark: Alles Wichtige zum Superbloom-Festival Mit dem Superbloom steht am letzten Augustwochenende ein Jahreshighlight für viele Münchener Pop-Fans an. Was in diesem Jahr anders ist und was das Festival zu bieten hat: Antworten auf die wichtigsten Fragen Von Merle Sophie Rickers ...

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