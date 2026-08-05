An welchen Badestellen in und um München Welse unterwegs sind, weshalb Hochhausgegner den Bau der beiden Türme an der Paketposthalle stoppen wollen, was für die Giesinger Autobahn A995 geplant ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wenn ein Chihuahua taucht, wo ein Riesenwels schwimmt, dann ist er weg“ Im Sommerloch tauchen immer wieder Zwei-Meter-Welse auf, die Badende erschrecken oder sogar beißen. Sind solche Ungetüme auch an Münchens Badestellen bereits unter uns? Oh ja. (SZ Plus)

Hochhausgegner wollen Münchens spektakulärstes Bauprojekt stoppen Der Verein „Hochhausstop“ will eine Klage gegen die beiden 155 Meter hohen Türme an der Paketposthalle anstoßen und wird dabei auch von Alt-OB Christian Ude unterstützt. Das sind die Argumente.

Wo 100 000 Tonnen Asphalt nach nur zehn Jahren wieder weggefräst werden müssen Südlich von München läuft die Sanierung der wichtigen Autobahn im Eiltempo. Warum dies ausgerechnet in den Sommerferien geschieht – und wann schon die nächste Großbaustelle ansteht.

Immer mehr Polizisten werden im Dienst verletzt Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl verletzter Beamte verdoppelt. Bei Übungen werden Polizisten gezielt auf Angriffe vorbereitet.

WEITERE NACHRICHTEN

Kulturpolitik in München: Was bedeuten die ersten möglichen Einschnitte im Kulturetat 2027

Kartenvorverkauf: Stadt will Kartenservice „München Ticket“ verkaufen

Glockenbachviertel: Zwei queere Menschen mit Pfefferspray attackiert

MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in der Altstadt : Auch das ist Downtown Munich In der Altstadt gibt es weltberühmte Sehenswürdigkeiten, aber auch einige Orte, die nicht einmal Münchnerinnen und Münchner kennen. Ein Rundgang. SZ Plus Von Thomas Becker und Stephan Rumpf (Foto) ...

Umgang mit dem Tod : Mama geht, doch ihre Stimme bleibt Anne Wilde ist unheilbar krank. Für ihre kleinen Kinder hat sie deshalb ein „Familienhörbuch“ eingesprochen, eine liebevolle Erinnerungsreise. Über ein wertvolles Projekt, das akut um Spenden ringt. SZ Plus Von Michaela Pelz ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit im Münchner Umland : Die schönsten Freibäder der Region Ob Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung oder Wellenbecken und Springturm: Die Freibäder in der Region um München haben einiges zu bieten – ein Überblick. SZ Plus Von Emma Hammarström ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg