DER TAG IN MÜNCHEN
„Wenn ein Chihuahua taucht, wo ein Riesenwels schwimmt, dann ist er weg“ Im Sommerloch tauchen immer wieder Zwei-Meter-Welse auf, die Badende erschrecken oder sogar beißen. Sind solche Ungetüme auch an Münchens Badestellen bereits unter uns? Oh ja. (SZ Plus)
Hochhausgegner wollen Münchens spektakulärstes Bauprojekt stoppen Der Verein „Hochhausstop“ will eine Klage gegen die beiden 155 Meter hohen Türme an der Paketposthalle anstoßen und wird dabei auch von Alt-OB Christian Ude unterstützt. Das sind die Argumente.
Wo 100 000 Tonnen Asphalt nach nur zehn Jahren wieder weggefräst werden müssen Südlich von München läuft die Sanierung der wichtigen Autobahn im Eiltempo. Warum dies ausgerechnet in den Sommerferien geschieht – und wann schon die nächste Großbaustelle ansteht.
Immer mehr Polizisten werden im Dienst verletzt Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl verletzter Beamte verdoppelt. Bei Übungen werden Polizisten gezielt auf Angriffe vorbereitet.
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