DER TAG IN MÜNCHEN
34 Tage, mehr als 100 Zeugen und die große Frage nach dem Warum Farhad N. rast im Februar 2025 mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi im Zentrum. Er tötet zwei Menschen und verletzt mehr als 40 schwer. Vor dem Oberlandesgericht geht es um das Leid der Betroffenen und das Motiv, nun wird das Urteil gesprochen. Die SZ dokumentiert alle Prozesstage. (SZ Plus)
Das Schimpfen der Radfahrer wegen der Lindwurmstraße ist übertrieben In der Lindwurmstraße ist zu erleben, was droht, wenn bei der Verkehrsplanung erst einiges schiefgeht und dann Dogmatismen aufeinanderprallen. Den Behörden sollte das eine Lehre sein. (SZ Plus, Meinung)
Wie die neue Intendanz der Kammerspiele gesucht wird Wer die Münchner Kammerspiele von der Spielzeit 2028/29 an leiten wird, soll im November entschieden werden. Bewerbungen hat es ausreichend gegeben, nun übernimmt eine Findungskommission die nächsten Schritte. (SZ Plus)
Steuer-Razzia bringt Kinderpornografie ans Tageslicht – drei Festnahmen Gegen die Verdächtigen wird wegen mutmaßlichen Besitzes und Verbreitung verbotener Inhalte ermittelt. Dabei geht es auch um die Frage, ob sie auch selbst Minderjährige missbrauchten.
Bettwanzen im Hotel als versuchte Körperverletzung? Die Verteidigerin denkt an die „Versteckte Kamera“: Denn in dem Fall ist überhaupt nichts klar – weder, dass es Schädlinge gab, noch Stiche, noch ein Opfer. Steckt die Rache einer Putzfrau hinter allem?
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