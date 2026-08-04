Welche Fragen im Verdi-Terror-Prozess offengeblieben sind, was die Behörden aus dem Verkehrschaos auf der Lindwurmstraße lernen sollten, wie das Auswahlverfahren für die neue Intendanz der Kammerspiele abläuft und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

34 Tage, mehr als 100 Zeugen und die große Frage nach dem Warum Farhad N. rast im Februar 2025 mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi im Zentrum. Er tötet zwei Menschen und verletzt mehr als 40 schwer. Vor dem Oberlandesgericht geht es um das Leid der Betroffenen und das Motiv, nun wird das Urteil gesprochen. Die SZ dokumentiert alle Prozesstage. (SZ Plus)

Das Schimpfen der Radfahrer wegen der Lindwurmstraße ist übertrieben In der Lindwurmstraße ist zu erleben, was droht, wenn bei der Verkehrsplanung erst einiges schiefgeht und dann Dogmatismen aufeinanderprallen. Den Behörden sollte das eine Lehre sein. (SZ Plus, Meinung)

Wie die neue Intendanz der Kammerspiele gesucht wird Wer die Münchner Kammerspiele von der Spielzeit 2028/29 an leiten wird, soll im November entschieden werden. Bewerbungen hat es ausreichend gegeben, nun übernimmt eine Findungskommission die nächsten Schritte. (SZ Plus)

Steuer-Razzia bringt Kinderpornografie ans Tageslicht – drei Festnahmen Gegen die Verdächtigen wird wegen mutmaßlichen Besitzes und Verbreitung verbotener Inhalte ermittelt. Dabei geht es auch um die Frage, ob sie auch selbst Minderjährige missbrauchten.

Bettwanzen im Hotel als versuchte Körperverletzung? Die Verteidigerin denkt an die „Versteckte Kamera“: Denn in dem Fall ist überhaupt nichts klar – weder, dass es Schädlinge gab, noch Stiche, noch ein Opfer. Steckt die Rache einer Putzfrau hinter allem?

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MÜNCHEN ERLESEN

Draußen arbeiten bei Hitze : „Bei uns herrschen 48 Grad“ Dachdecker, Tierpflegerin oder Bauarbeiter: Menschen, die in München im Freien arbeiten müssen, erzählen, wie sie die Hitze erleben. Und wie sie trotzdem Abkühlung finden. SZ Plus Von Philipp Crone, Martina Scherf und Viktoria Spinrad ...

Sozialarbeiter : Wenn Eltern austicken Seit in Stade sechs Menschen erschossen wurden, sorgen sich viele Sozialarbeiter um ihre Sicherheit. Ein Tag im Kinderschutzhaus in München, wo sie genau wissen, welche Wut Väter und Mütter entwickeln können. SZ Plus Von Kathrin Aldenhoff (Text) und Catherina Hess (Fotos) ...

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