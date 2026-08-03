DER TAG IN MÜNCHEN
Nach Spur-Änderung auf der Lindwurmstraße: Radler ärgern sich – aber Busse sind schneller Seit Mitte Juli müssen Radfahrer auf einem Teilstück der Lindwurmstraße wieder auf den alten, sehr schmalen Radweg wechseln – um Platz für den Schienenersatzverkehr zu machen. Aber nicht alle halten sich daran.
Kein Empfang im Nobelviertel – München plant ersten Handymast auf Schule Die Sendeanlage soll in einem Idyll mit mehreren Kitas, Bildungshäusern und einer Kirche mit Promi-Friedhof entstehen. Warum sich der Pfarrer sorgt und den Vorgang „dreist“ nennt. (SZ Plus)
Randalierer wird bei Festnahme ohnmächtig und stirbt im Krankenhaus Der 34-Jährige versuchte im Hasenbergl, ein Auto anzuhalten und schlug dem Beifahrer ins Gesicht. Er wehrte sich massiv gegen die Polizeibeamten. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.
Museums-Chef: „Für uns ist es fatal“ Als Veranstaltungsstätte ist der Königsplatz heiß begehrt – sehr zum Leidwesen von Glyptothek, Antikensammlungen und Anwohnern. Über die vielen Seiten eines umstrittenen Platzes. (SZ Plus)
Spiele mit unbegrenzter Haftung Sollte München den Zuschlag für die Leichtathletik-WM bekommen, drohen erhebliche finanzielle Risiken. Der Stadtrat nimmt diese in Kauf – wegen der Olympiabewerbung. Andere Sportveranstaltungen fallen günstiger aus. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Rettung: Insekt sticht Mann in Hals – Hubschrauber landet im Englischen Garten
Geburtstagsparty für Münchner Netzwerker: „Ein außerordentliches Talent für Anbahnung und Beziehung“ (SZ Plus)
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Prozess in München: Fahrgast stranguliert Taxifahrer mit Sicherheitsgurt
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