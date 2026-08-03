Weshalb auf der Lindwurmstraße Verkehrschaos herrscht, wie das Funkloch im Nobelviertel Herzogpark geschlossen werden soll, weshalb der Königsplatz als Eventlocation auch Schattenseiten mit sich bringt und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Nach Spur-Änderung auf der Lindwurmstraße: Radler ärgern sich – aber Busse sind schneller Seit Mitte Juli müssen Radfahrer auf einem Teilstück der Lindwurmstraße wieder auf den alten, sehr schmalen Radweg wechseln – um Platz für den Schienenersatzverkehr zu machen. Aber nicht alle halten sich daran.

Kein Empfang im Nobelviertel – München plant ersten Handymast auf Schule Die Sendeanlage soll in einem Idyll mit mehreren Kitas, Bildungshäusern und einer Kirche mit Promi-Friedhof entstehen. Warum sich der Pfarrer sorgt und den Vorgang „dreist“ nennt. (SZ Plus)

Randalierer wird bei Festnahme ohnmächtig und stirbt im Krankenhaus Der 34-Jährige versuchte im Hasenbergl, ein Auto anzuhalten und schlug dem Beifahrer ins Gesicht. Er wehrte sich massiv gegen die Polizeibeamten. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.

Museums-Chef: „Für uns ist es fatal“ Als Veranstaltungsstätte ist der Königsplatz heiß begehrt – sehr zum Leidwesen von Glyptothek, Antikensammlungen und Anwohnern. Über die vielen Seiten eines umstrittenen Platzes. (SZ Plus)

Spiele mit unbegrenzter Haftung Sollte München den Zuschlag für die Leichtathletik-WM bekommen, drohen erhebliche finanzielle Risiken. Der Stadtrat nimmt diese in Kauf – wegen der Olympiabewerbung. Andere Sportveranstaltungen fallen günstiger aus. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Rettung: Insekt sticht Mann in Hals – Hubschrauber landet im Englischen Garten

Geburtstagsparty für Münchner Netzwerker: „Ein außerordentliches Talent für Anbahnung und Beziehung“ (SZ Plus)

Badeunfall in München: 23-Jähriger geht in Langwieder See unter

Prozess in München: Fahrgast stranguliert Taxifahrer mit Sicherheitsgurt

MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in Solln : Urlaub auf dem Dorf Solln hat sich seinen ländlichen Charakter an vielen Stellen bewahrt. Ein Rundgang zu Kreativen und Villenbesitzern, Maisfeldern und dem höchsten Berg der Stadt. SZ Plus Von Anna-Maria Salmen und Catherina Hess (Fotos) ...

Münchner Zoo : Die traurigen Geschichten hinter den leeren Gehegen im Tierpark Hellabrunn Die wilden Robben platschen nicht mehr in ihr Becken. Andere beliebte Tiere sind schon länger verschwunden. Über die schwierigen Entscheidungen der Verantwortlichen und die emotionale Belastung. SZ Plus Von Philipp Crone ...

UNSER FREIZEITTIPP

Der neue Roman von Alexandra Blöchl : Wie man über eine Familie hinauswächst Der Roman „Diesen Sommer springen wir“ erzählt die Geschichte von Olive, die Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters endlich mit ihrem eigenen Leben beginnen will. SZ Plus Von Christian Jooß-Bernau ...

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