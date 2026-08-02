DER TAG IN MÜNCHEN
Passt Ihr Stadtviertel zu Ihnen? Verdienen andere in Ihrer Nachbarschaft mehr als Sie? Zahlen Sie weniger Miete als in Ihrer Gegend üblich? Und wer fährt hier überhaupt noch Auto? Vergleichen Sie sich und finden Sie heraus, wie typisch Sie für Ihr Viertel sind.
Denkmalschutz blockiert eines der größten Wohnungsbauvorhaben des Bundes In der sogenannten „Ami-Siedlung“ sollten durch Nachverdichtung 1000 sehr günstige Apartments entstehen. Doch Bewohner protestierten. Was bleibt von dem Projekt? (SZ Plus)
Thalkirchner Brücke muss für zwei Jahre gesperrt werden Von 2028 an müssen Tierparkbesucher einen Umweg in Kauf nehmen, um nach Hellabrunn zu gelangen. Anwohner fürchten Chaos, Gewerbetreibende sorgen sich um ihren Umsatz.
Demenz schneller erkennen Das LMU-Klinikum bündelt die Expertise für kognitive Störungen in einem neuen Zentrum. Im Mittelpunkt stehen interdisziplinäre Zusammenarbeit, Früherkennung – und ein neues Gerät, das Untersuchungen angenehmer macht.
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