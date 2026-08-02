Welches Stadtviertel zu Ihnen passt, wie es um das Wohnungsbauvorhaben in der „Ami-Siedlung“ steht, was Anwohner und Gewerbetreibende wegen der geplante Sperrung der Thalkirchner Brücke 2028 befürchten und mehr.

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DER TAG IN MÜNCHEN

Passt Ihr Stadtviertel zu Ihnen? Verdienen andere in Ihrer Nachbarschaft mehr als Sie? Zahlen Sie weniger Miete als in Ihrer Gegend üblich? Und wer fährt hier überhaupt noch Auto? Vergleichen Sie sich und finden Sie heraus, wie typisch Sie für Ihr Viertel sind.

Denkmalschutz blockiert eines der größten Wohnungsbauvorhaben des Bundes In der sogenannten „Ami-Siedlung“ sollten durch Nachverdichtung 1000 sehr günstige Apartments entstehen. Doch Bewohner protestierten. Was bleibt von dem Projekt? (SZ Plus)

Thalkirchner Brücke muss für zwei Jahre gesperrt werden Von 2028 an müssen Tierparkbesucher einen Umweg in Kauf nehmen, um nach Hellabrunn zu gelangen. Anwohner fürchten Chaos, Gewerbetreibende sorgen sich um ihren Umsatz.

Demenz schneller erkennen Das LMU-Klinikum bündelt die Expertise für kognitive Störungen in einem neuen Zentrum. Im Mittelpunkt stehen interdisziplinäre Zusammenarbeit, Früherkennung – und ein neues Gerät, das Untersuchungen angenehmer macht.

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Polizeikontrolle am Fluss : Wenn Isar-Bootsfahrer ins Röhrchen pusten müssen Auf der Isar liegt die Alkoholgrenze wie im Straßenverkehr bei 0,5 Promille. Einmal im Jahr steht die Grünwalder Polizei am Ufer und kontrolliert Freizeitkapitäne – die erst mal 20 Minuten warten müssen für ein realistisches Ergebnis. SZ Plus Von Claudia Wessel ...

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Zeitgenössischer Tanz in München : Was bei der Tanzwerkstatt Europa geboten ist Die Tanzwerkstatt Europa bringt ein abwechslungsreiches Programm nach München. Zu erleben sind Selbstentfaltung in der Improvisation, strenge ikonische Werke der Tanzgeschichte und junge migrantisch geprägte Stimmen. Von Sabine Leucht ...

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