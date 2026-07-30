Weshalb die Stadt die Allgemeinverfügung zum Wassersparen trotz weiterhin angespannter Situation nicht verlängert, wie die Isar langsam austrocknet, welche Streckenänderungen die MVG vornimmt um Geld zu sparen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wassermangel: München lässt Verbote auslaufen Die Lage bei den Trinkwasser-Reserven hat sich allerdings nicht entscheidend entspannt. Warum die Stadt trotzdem davon ausgeht, nun auf die Vorschriften verzichten zu können.

„So eine Situation haben wir bisher noch nicht erlebt“ Die Isar in München hat einen so niedrigen Pegel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch das eigentliche Problem sehen Wissenschaftler an anderer Stelle. (SZ Plus)

Deutliche Einsparungen bei der MVG – vor allem Busnetz betroffen 14 Millionen Euro muss die Münchner Verkehrsgesellschaft sparen – etwa die Hälfte davon entfällt aufs Busnetz. Takte werden gekürzt, Linien gestrichen oder neu zusammengelegt. Trotzdem hofft man auf mehr Fahrgäste.

„Man muss schon Eier haben, um natürlich alt zu werden“ Agentur-Gründerin Claudia Rummler über derzeit gefragte Typen, was ein gutes Model braucht und ihr Urteil über Heidi Klums Top-Model-Show. (SZ Plus)

Abschied vom Holz, weniger Balkone – wie die Münchner Wohnen beim Bauen sparen will Das städtische Wohnungsunternehmen erprobt bei einem Neubauprojekt in Laim, worauf verzichtet werden kann, ohne dass der Wohnkomfort allzu sehr leidet. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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Neues aus der Münchner Gastro-Szene: Veganes Fine Dining für Flexitarier

Verkehrsunfall in der Maxvorstadt: Rollerfahrer gerät im Univiertel unter Lkw

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Was Opfer von Upskirting tun können In der aktuellen Folge geht es darum, an wen sich Betroffene wenden können und wie man sich in verdächtigen Situationen verhalten sollte. Außerdem: Die nächste Hitzewelle rollt auf München zu. Von Linus Freymark ...

MÜNCHEN ERLESEN

Zeugnistag : „Idealerweise kommen schlechte Noten für Eltern nicht überraschend“ Selbst wenn die Zeugnisnoten wenig besonders berauschend ausfallen: Große Diskussionen und Schimpfen sind kaum hilfreich. Viel sinnvoller ist ein anderes Vorgehen, sagt Erziehungsberaterin Maria Demmelmeyer. SZ Plus Interview von Patrik Stäbler ...

Junge Menschen in München : Schule aus – was jetzt? Inflation und Klimawandel, rasanter Wandel der Berufswelt: Fünf junge Absolventen und Absolventinnen aus München erzählen, mit welchen Gefühlen sie in die Zukunft blicken. SZ Plus Protokolle von Oscar Offermann ...

UNSER FREIZEITTIPP

Gratis-Festival im Olympiapark : Das sind die Höhepunkte des Musiksommers im Theatron Hier gibt's Volksmusik-Techno, Klassik von Studierenden, Krautrock, arabische Grooves und Bass-Sound der Münchner Weltstars „Schlachthofbronx“. Erstmals sogar schon vormittags. Von Michael Zirnstein und Martha Kraus ...

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