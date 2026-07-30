DER TAG IN MÜNCHEN
Wassermangel: München lässt Verbote auslaufen Die Lage bei den Trinkwasser-Reserven hat sich allerdings nicht entscheidend entspannt. Warum die Stadt trotzdem davon ausgeht, nun auf die Vorschriften verzichten zu können.
„So eine Situation haben wir bisher noch nicht erlebt“ Die Isar in München hat einen so niedrigen Pegel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch das eigentliche Problem sehen Wissenschaftler an anderer Stelle. (SZ Plus)
Deutliche Einsparungen bei der MVG – vor allem Busnetz betroffen 14 Millionen Euro muss die Münchner Verkehrsgesellschaft sparen – etwa die Hälfte davon entfällt aufs Busnetz. Takte werden gekürzt, Linien gestrichen oder neu zusammengelegt. Trotzdem hofft man auf mehr Fahrgäste.
„Man muss schon Eier haben, um natürlich alt zu werden“ Agentur-Gründerin Claudia Rummler über derzeit gefragte Typen, was ein gutes Model braucht und ihr Urteil über Heidi Klums Top-Model-Show. (SZ Plus)
Abschied vom Holz, weniger Balkone – wie die Münchner Wohnen beim Bauen sparen will Das städtische Wohnungsunternehmen erprobt bei einem Neubauprojekt in Laim, worauf verzichtet werden kann, ohne dass der Wohnkomfort allzu sehr leidet. (SZ Plus)
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