Weshalb das Verfahren gegen Alt-OB Reiter eingestellt wurde, warum die letzten Worte des Verdi-Attentäters vor Gericht irritierten, wie die Reaktionen auf den BMW-Stellenabbau ausfallen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Regierung von Oberbayern stellt Disziplinarverfahren gegen Reiter ein Obwohl die nicht genehmigten Nebentätigkeiten des Münchner Alt-Oberbürgermeisters beim FC Bayern ein Dienstvergehen waren, bleiben sie ohne Strafe. Wie die Regierung von Oberbayern argumentiert.

Der Attentäter entschuldigt sich nicht bei seinen Opfern, er bedankt sich bei der Justiz Im Februar 2025 war Farhad N. mit einem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Eine Frau und ihre kleine Tochter starben. Während seine Verteidiger eine psychische Erkrankung erkennen, wählt der Angeklagte irritierende letzte Worte. (SZ Plus)

Der lange Schatten des Vierzylinders – wie es der Belegschaft und der Stadt geht Der Münchner Konzern steht für das bayerische Selbstverständnis als Wirtschaftsmacht. Der Stellenabbau wird den Stammsitz des Unternehmens am härtesten treffen. Doch es bleibt dort ruhig, offensichtlich hat der neue BMW-Chef den richtigen Ton getroffen. (SZ Plus)

„Es braucht einen Befreiungsschlag“ Münchens Stadtrat einigt sich auf einen Eckdatenbeschluss zum Haushalt für 2027. Mehr als 40 Millionen Euro müssen aber noch eingespart werden. Doch das fällt offenkundig trotz eines Haushalts von neuneinhalb Milliarden Euro schwer. (SZ Plus)

Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel wiedergewählt Der frühere Oberbürgermeister Dieter Reiter wollte ihn am liebsten rauswerfen, die neue Mango-Koalition stellt sich hinter ihn. Als Gesicht der Stadtregierung für die Verkehrswende soll Dunkel den Streit um die richtige Verkehrspolitik entschärfen.

Wie bleibt man 30 Jahre lang Freunde? Viele Ehen scheitern nach 15 Jahren. Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof halten seit drei Jahrzehnten zusammen. Ihr Geheimnis ist überraschend einfach – und zutiefst menschlich. (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

Jugend und Politik : „Politikbildung in der Schule beginnt viel zu spät“ Simon Tuschak aus Freising ist für seine Seminararbeit über die AfD ausgezeichnet worden. Ein Gespräch über die Kommunikation von Rechtspopulisten, Politikvermittlung auf Social Media und die politische Einstellung der Gen Z. SZ Plus Interview von Francesca Polistina ...

Massage-Studio mit Robotern : „Zu uns kommt keiner, der reden will“ Seit Kurzem bietet Ben Wegscheider Massagen durch Maschinen an. Wo die Unterschiede zu menschlichen Masseuren liegen und was gerade Frauen an den Robotern schätzen. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

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Sommerfestival in München : Jetzt sind Dackel und Influencer die Stars im Olympiapark Buden und Riesenrad sind längst nicht alles beim Sommerfestival im Olympiapark. Jedes Wochenende bietet eine neue Erlebniswelt: vom Influencer-Flohmarkt über Pilates mit Cathy Hummels bis zum Dackel Day. Von Michael Zirnstein ...

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