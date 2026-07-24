DER TAG IN MÜNCHEN
Nach dem Absturz: Wohin steuert die Münchner SPD? Nach dem Verlust des Oberbürgermeisteramts ringt die Partei um einen neuen Kurs – und um eine Antwort auf die Frage, ob sie ihre Politik ändern will oder nur ihre Kommunikation. (SZ Plus)
Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Nußbaumpark Mehr Kameras, mehr Polizei, mehr Sozialarbeit als Reaktion auf eine Ballung von Wohnungslosen und Suchtkranken: Wie München die aufgetretenen Konflikte im Nußbaumpark befrieden will.
Architekt Stephan Braunfels soll nach 56 Jahren aus seiner Wohnung geklagt werden Verliert der Schöpfer der Pinakothek der Moderne wegen einer Schuhablage seine Bleibe? Vor dem Amtsgericht kommt es zum Showdown zwischen dem bekannten Architekten und einem Immobilienkonzern. (SZ Plus)
Ehemaliger Chefarzt soll auf Mann seiner Ex-Frau eingestochen haben Erst scheitert die Ehe des 64-jährigen Mediziners, dann verliert er Job und Haus. Jahre später fährt er laut Anklage zum Haus seiner früheren Frau sowie ihres neuen Partners und greift dort zum Messer. (SZ Plus)
Wie kann man Wasser sparen und doch reinlich bleiben? In Zeiten der Trockenheit verbietet die Stadt das Bewässern von Straßen. Mit einer anderen städtischen Verordnung aber verpflichtet sie Grundstückseigentümer, Straßen zu besprengen, um Staub zu vermeiden. Was tun?
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