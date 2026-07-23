DER TAG IN MÜNCHEN
Wie René Benko versucht haben soll, einen Münchner Milliardär hereinzulegen Als sein Immobilien-Imperium wankt, bearbeitet der Österreicher den Unternehmer Alfons Doblinger. Ein bislang unbekannter Ermittlungsbericht zeigt sein Vorgehen – und wie Doblingers Geld im Signa-„Staubsauger“ verschwand. (SZ Plus, Exklusiv)
Späte Einstufung als rechtsextrem – ein „Indiz für die Sorgfalt“ der Polizei? Zur vehementen Kritik von Angehörigen der OEZ-Opfer schweigen Ministerpräsident Söder und Bayerns Justizminister Eisenreich. Innenressortchef Herrmann verteidigt die Polizeiarbeit als gewissenhaft – und hält einen Untersuchungsausschuss für unnötig. (SZ Plus)
Vermisster Mann tot aufgefunden – 37-Jähriger in Haft Der Verdächtige soll den 51-Jährigen ermordet haben. Offenbar geschah die Tat im Bereich der Motorworld in Freimann.
Die Erzdiözese spart an der Basis Die Austrittswelle aus der katholischen Kirche hat nur wenig abgenommen. Damit sinken auch die Kirchensteuereinnahmen weiter. Wo sie Ausgaben kürzen will, erklärt die Erzdiözese München und Freising bei der Vorstellung des Haushalts für 2026.
Die 600-Euro-Basis der Gesellschaft Minijobber arbeiten in Handel und Gastronomie, Vereinen und sozialen Einrichtungen. Was passiert in einer Kommune, wenn die geringfügige Tätigkeit sozialversicherungspflichtig und somit unattraktiver wird? Eine Spurensuche am Beispiel Gräfelfing. (SZ Plus)
Haftstrafe nach brutalem versuchten Doppelmord Miloš M. war mit Messern auf seine frühere Partnerin und ihren neuen Freund losgegangen – und hatte ihr den Tod angedroht. Warum das Gericht dennoch von einer lebenslangen Haftstrafe absieht.
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Amtsgericht München: Boateng wehrt sich gegen Strafbefehl
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