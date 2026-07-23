Warum Immobiliendeals von René Benko mit einem Münchner Milliardär jetzt zu Ermittlungen wegen Untreue und Betrugs führen, wie Politiker auf die Kritik während der OEZ-Gedenkfeier reagieren, wo die katholische Kirche Ausgaben kürzen möchte und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie René Benko versucht haben soll, einen Münchner Milliardär hereinzulegen Als sein Immobilien-Imperium wankt, bearbeitet der Österreicher den Unternehmer Alfons Doblinger. Ein bislang unbekannter Ermittlungsbericht zeigt sein Vorgehen – und wie Doblingers Geld im Signa-„Staubsauger“ verschwand. (SZ Plus, Exklusiv)

Späte Einstufung als rechtsextrem – ein „Indiz für die Sorgfalt“ der Polizei? Zur vehementen Kritik von Angehörigen der OEZ-Opfer schweigen Ministerpräsident Söder und Bayerns Justizminister Eisenreich. Innenressortchef Herrmann verteidigt die Polizeiarbeit als gewissenhaft – und hält einen Untersuchungsausschuss für unnötig. (SZ Plus)

Vermisster Mann tot aufgefunden – 37-Jähriger in Haft Der Verdächtige soll den 51-Jährigen ermordet haben. Offenbar geschah die Tat im Bereich der Motorworld in Freimann.

Die Erzdiözese spart an der Basis Die Austrittswelle aus der katholischen Kirche hat nur wenig abgenommen. Damit sinken auch die Kirchensteuereinnahmen weiter. Wo sie Ausgaben kürzen will, erklärt die Erzdiözese München und Freising bei der Vorstellung des Haushalts für 2026.

Die 600-Euro-Basis der Gesellschaft Minijobber arbeiten in Handel und Gastronomie, Vereinen und sozialen Einrichtungen. Was passiert in einer Kommune, wenn die geringfügige Tätigkeit sozialversicherungspflichtig und somit unattraktiver wird? Eine Spurensuche am Beispiel Gräfelfing. (SZ Plus)

Haftstrafe nach brutalem versuchten Doppelmord Miloš M. war mit Messern auf seine frühere Partnerin und ihren neuen Freund losgegangen – und hatte ihr den Tod angedroht. Warum das Gericht dennoch von einer lebenslangen Haftstrafe absieht.

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr in München: Bauarbeiten in Pasing: S-Bahn fährt am Wochenende nur eingeschränkt

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Größtes Münchner Open-Air: Superbloom sagt Konzerte von Ayliva und Paul Kalkbrenner ab

Verkehr in der Au: Radeln am Gebsattelberg soll sicherer werden

Amtsgericht München: Boateng wehrt sich gegen Strafbefehl

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Panzer, Drohnen, Spionage – in München boomt die Rüstungsindustrie In der Stadt werden immer mehr Militärgüter produziert. Wie passt das zum Image von München? Und ist das potenziell sogar eine Gefahr? Darum geht es in dieser Folge des Podcasts „Hey München“. ...

MÜNCHEN ERLESEN

Kulturpolitik : Warum gerade die AfD die Kammerspiele braucht Nichts kann die Partei so gut, wie sich über Dinge aufregen, die ihr nicht völkisch genug erscheinen. Die Münchner Kammerspiele würde sie am liebsten schließen. Dabei bietet sich doch gerade dort so viel Aufregungspotenzial. SZ Plus Glosse von Wolfgang Görl ...

Freiwilliger Wehrdienst : „Ich würde tendenziell eher verweigern“ Wer 18 wird, bekommt wieder Post von der Bundeswehr: Wie willst du es mit dem Wehrdienst halten? Über die Gewissensfrage einer Generation und die Rolle der evangelischen Kirche. SZ Plus Von Andrea Schlaier ...

UNSER FREIZEITTIPP

„Tanz den Gasteig“ : Was bei Münchens größter Tanzparty geboten ist Von Walzer bis K-Pop – die Jubiläumsausgabe von „Tanz den Gasteig“ im HP 8 verspricht unter dem Motto „Planet Move“ ein buntes Programm. Von Merle Sophie Rickers ...

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