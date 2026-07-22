DER TAG IN MÜNCHEN
Worte voller Schmerz, Worte voller Wut Die Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum wird zur Abrechnung mit den Behörden. Angehörige der Ermordeten werfen dem Freistaat Intransparenz und Vertuschung vor.
Münchner Flughafen plant neues Terminal für zehn Millionen zusätzliche Passagiere Der Flughafen München und die Lufthansa wollen den sogenannten T-Stiel am Satelliten-Terminal erweitern. Das rund 500 Meter lange Bauwerk soll zwölf Parkplätze für große Flugzeuge bieten.
„Die Angst war zu groß, dass es ein Chi-Chi-Laden mit Champagner wird“ Le Clou, Geyerwally, Maroto, Schwabinger 7: Vier Geschichten darüber, wie es wirklich ist, seine Lieblingskneipe zu übernehmen. (SZ Plus)
München verbot 2025 Alkoholverkauf im Univiertel - Gericht gibt Stadt recht Die Gaststätte Superschmarrn hatte gegen das Verbot vom August 2025 geklagt, doch für den Richter ist der Fall in der entscheidenden Frage eindeutig. Endgültig geklärt ist der große Partystreit im Univiertel damit aber nicht.
Mann soll in München zur Nierenspende gezwungen worden sein Ein Ehepaar soll das Opfer in der Stadt festgehalten und erpresst haben. Jetzt wurde es in Rumänien festgenommen, es soll sich um herausragende Mitglieder einer verbrecherischen Gruppe handeln.
Sieben Zeichen, die den „Glauben an die Menschheit wieder wachsen lassen“ Die Nazis vertrieben viele Jüdinnen und Juden aus städtischen Wohnungen. Ihre Schicksale haben Auszubildende der Münchner Wohnen erforscht. Zum Projektabschluss reisen Nachfahren aus Israel an – und zeigen sich zutiefst gerührt. (SZ Plus)
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