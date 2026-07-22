So war die Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag des OEZ-Attentats, wie der Münchner Flughafen zu einem der wichtigsten Drehkreuze Europas werden möchte, was das Gericht im Streit um den Alkoholverkauf im Univiertel entschieden hat und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Worte voller Schmerz, Worte voller Wut Die Gedenkfeier zum zehnten Jahrestag des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum wird zur Abrechnung mit den Behörden. Angehörige der Ermordeten werfen dem Freistaat Intransparenz und Vertuschung vor.

Münchner Flughafen plant neues Terminal für zehn Millionen zusätzliche Passagiere Der Flughafen München und die Lufthansa wollen den sogenannten T-Stiel am Satelliten-Terminal erweitern. Das rund 500 Meter lange Bauwerk soll zwölf Parkplätze für große Flugzeuge bieten.

„Die Angst war zu groß, dass es ein Chi-Chi-Laden mit Champagner wird“ Le Clou, Geyerwally, Maroto, Schwabinger 7: Vier Geschichten darüber, wie es wirklich ist, seine Lieblingskneipe zu übernehmen. (SZ Plus)

München verbot 2025 Alkoholverkauf im Univiertel - Gericht gibt Stadt recht Die Gaststätte Superschmarrn hatte gegen das Verbot vom August 2025 geklagt, doch für den Richter ist der Fall in der entscheidenden Frage eindeutig. Endgültig geklärt ist der große Partystreit im Univiertel damit aber nicht.

Mann soll in München zur Nierenspende gezwungen worden sein Ein Ehepaar soll das Opfer in der Stadt festgehalten und erpresst haben. Jetzt wurde es in Rumänien festgenommen, es soll sich um herausragende Mitglieder einer verbrecherischen Gruppe handeln.

Sieben Zeichen, die den „Glauben an die Menschheit wieder wachsen lassen“ Die Nazis vertrieben viele Jüdinnen und Juden aus städtischen Wohnungen. Ihre Schicksale haben Auszubildende der Münchner Wohnen erforscht. Zum Projektabschluss reisen Nachfahren aus Israel an – und zeigen sich zutiefst gerührt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr: München bekommt Stau-Beauftragten

Tierpark Hellabrunn: Münchner Zoo schläfert seine letzten Mähnenrobben ein

Zum Tod von Werner Enke: Es wird böse enden

Wörthsee: Zwölfjähriger Junge stirbt nach Badeunfall im Krankenhaus

Haidhausen: Streit im Drogen-Milieu: Mann durch Messerstich verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

Altes Kunsthandwerk : Ein Leben für Teppiche Abolfazl Gharany reinigt und restauriert jahrhundertealte handgeknüpfte Teppiche. Er gehört zu den wenigen, die das hierzulande können. Eine Geschichte über eine Handwerkskunst, die in der Heimatlosigkeit ein Gefühl des Glücks schafft. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

Mobbing : „Ich war immer froh, wenn die Pause vorbei war“ Als Kind wurde Leonardo Benini gemobbt und hat es niemandem erzählt, nicht einmal seinen Eltern. Heute ist er 23 Jahre alt und will mit einer App verhindern, dass andere Kinder damit allein bleiben müssen. SZ Plus Von Sophie-Louise Gartmann ...

UNSER FREIZEITTIPP

Belastete Straßennamen : Wie der Nationalsozialismus aus Münchens Stadtplan gestrichen wurde Die Adolf-Hitler-Straße und andere nach Nazi-Funktionären benannte Straßen erhielten nach Kriegsende neue Namen, zum Beispiel die von Widerstandskämpfern. Eine Ausstellung zeigt, wie die Demokratie auf Straßenschildern Einzug hielt. Von Anna-Maria Salmen ...

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