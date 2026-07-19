DER TAG IN MÜNCHEN
Eine Stimmung, die es so nur in München gibt In aller Früh zieht es Tausende in Tracht zum Chinesischen Turm im Englischen Garten: Brotzeit, ein frühes Bier und vier Stunden tanzen. Ein Besuch beim Kocherlball, den einst die bayerische Obrigkeit verboten hatte.
„Unsere Liebe zu unseren Kindern hat kein Verfallsdatum!“ Auf einer Demo zum zehnten Jahrestag des rassistischen Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum kritisieren wütende Angehörige Politik und Polizei. Sie fordern jetzt einen Untersuchungsausschuss im Landtag.
Azubis raus, Mieten drastisch erhöht – ist das im Sinne einer kirchlichen Organisation? Nachdem die Caritas ihr Jugendwohnheim in der Zieblandstraße an Investoren verkauft hat, dürfen nur noch Studierende bleiben – künftig zu weitaus schlechteren Konditionen.
Acht Verletzte nach Messerattacke in Egling – Täter flüchtig Ein 16-Jähriger erleidet eine schwere Schnittverletzung am Unterarm, sieben weitere Besucher müssen verletzt ins Krankenhaus: Die „Blauliachd-Party“endet in einer Nacht der Gewalt.
Helene Fischer schwebt durch ihre eigene Galaxie der Gefühle Ob im Duett mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen, ob bei der Flugnummer mit ihrem Lebenspartner oder beim Singen mit zwei Mädchen aus dem Publikum: Helene Fischer reiht intime Momente zu einer riesigen Show zusammen. (SZ Plus)
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