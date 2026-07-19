Wie schön der Kocherlball im Englischen Garten war, was Opfer-Angehörige auf der Demo des OEZ-Anschlags kritisieren, warum sich die Konditionen für Bewohner des Caritas-Wohnheims ändern und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine Stimmung, die es so nur in München gibt In aller Früh zieht es Tausende in Tracht zum Chinesischen Turm im Englischen Garten: Brotzeit, ein frühes Bier und vier Stunden tanzen. Ein Besuch beim Kocherlball, den einst die bayerische Obrigkeit verboten hatte.

„Unsere Liebe zu unseren Kindern hat kein Verfallsdatum!“ Auf einer Demo zum zehnten Jahrestag des rassistischen Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum kritisieren wütende Angehörige Politik und Polizei. Sie fordern jetzt einen Untersuchungsausschuss im Landtag.

Azubis raus, Mieten drastisch erhöht – ist das im Sinne einer kirchlichen Organisation? Nachdem die Caritas ihr Jugendwohnheim in der Zieblandstraße an Investoren verkauft hat, dürfen nur noch Studierende bleiben – künftig zu weitaus schlechteren Konditionen.

Acht Verletzte nach Messerattacke in Egling – Täter flüchtig Ein 16-Jähriger erleidet eine schwere Schnittverletzung am Unterarm, sieben weitere Besucher müssen verletzt ins Krankenhaus: Die „Blauliachd-Party“endet in einer Nacht der Gewalt.

Helene Fischer schwebt durch ihre eigene Galaxie der Gefühle Ob im Duett mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen, ob bei der Flugnummer mit ihrem Lebenspartner oder beim Singen mit zwei Mädchen aus dem Publikum: Helene Fischer reiht intime Momente zu einer riesigen Show zusammen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Autonomes Fahren : Erste Robotaxis könnten schon bald durch die Stadt fahren In Kooperation mit Autobrains will Uber schon im nächsten Jahr „Robotaxis“ in München testen. Die Google-Tochter Waymo könnte schon bald folgen. Was der Erprobung noch im Weg steht und wie sie ablaufen könnte. Von Andreas Schubert ...

Gourmetküche : „Ameisen sind kulinarisch sehr interessant“ Gerade haben Jens Madsen und sein Restaurant „The Cloud by Käfer“ zwei Michelin-Sterne erhalten. Warum der 32-Jährige nun auf den Amazonas setzt, was er dort entdeckt hat – und warum er immer weiterzieht. SZ Plus Interview von Astrid Becker ...

UNSER FREIZEITTIPP

Gratis-Festival in München : Luftgitarrenmeister und Ringer beim „Free & Easy“ im Backstage Zur 30-Jahre-Feier des „Free & Easy“ spendiert Münchens Rock-Zentrale 200 Konzerte, Partys, Aktionen und mehr. Auf den einen oder anderen Programmpunkt dürfte selbst das „Wacken Open Air“ neidisch sein. Von Michael Zirnstein ...

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