Wie ein Mann im Westend Unruhe verbreitet, warum die Allianz-Arena dem Olympiastadion Konkurrenz machen könnte, was Münchner Brauereien zum Tiefengrundwasser sagen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Plötzlich heißt es im Chat: Ein Unbekannter spricht Kinder an Ein Mann verhält sich verdächtig. Er wird fotografiert, die Bilder verbreiten sich rasant auf den Handys Hunderter Eltern – doch am Ende ist manches anders, als es zunächst schien. Über den schmalen Grat zwischen Angst und Hetze. (SZ Plus)

Ist die Allianz-Arena eine Open-Air-Notlösung – oder Konkurrenz fürs Olympiastadion? Helene Fischer hat im Kessel der Allianz-Arena Gewaltiges vor. Viele Pop-Fans sehnen sich allerdings in die Weite des Olympiastadions zurück, das noch lange saniert wird. Veranstalter wünschen sich bereits, beide Orte bespielen zu dürfen. (SZ Plus)

Tiefengrundwasser zum Spülen? So erklären sich die Münchner Brauereien Dürfen Paulaner, Augustiner und Co. auch künftig das wertvolle Tiefengrundwasser zur Reinigung von Tanks und Anlagen verwenden? Umweltverbände fordern ein schnelles Umsteuern, die Brauereien sagen, sie nähmen die Diskussion „sehr ernst“.

Barbara Mundel wird Kammerspiele 2028 verlassen Die Theater-Intendantin beendet damit von sich aus die Debatten um eine mögliche Verlängerung ihres Vertrags. Eine Nachfolge wird bereits seit Monaten gesucht.

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MÜNCHEN ERLESEN

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