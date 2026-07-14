Welche Regeln in der Stadt wegen Wassermangels gelten, warum Bayern jetzt NS-Raubkunst zurückgibt, wie sich der Preysingplatz verändern soll und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

München erlässt erstmals in seiner Geschichte Verbote wegen Wassermangels Die Stadt reagiert mit einer Allgemeinverfügung auf die anhaltende Trockenheit. Welche Regeln von sofort an gelten – und welche Strafen drohen. (SZ Plus)

Bayern gibt Picasso-Büste zurück Möglich wird die Restitution der „Fernande“ durch einen neuen Rechtsrahmen für den Umgang mit NS-Raubkunst, an dem Blume mitgewirkt hat. Und der Picasso ist erst der Anfang: Bayerns 18 Staatsmuseen stehen vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. (SZ Plus)

Ein Schwarzbau wird zum Denkmal Aus Kriegstrümmern erbaute Väterchen Timofej einst sein Reich im Olympiapark. Er trotzte bei Olympia 1972 auf fast wundersame Weise dem Abriss, nun steht das Gelände unter Schutz.

„Vater, das wirst Du mir nie verzeihen“ – elf Jahre Haft für Totschlag an Stiefmutter Der 25-jährige Angeklagte stach 70 Mal auf die Frau ein – „wie in Trance“, sagt er. Der Richter benennt in seinem Urteil einen Konflikt in der Familie, über den niemals gesprochen worden sei.

Diese Pläne gibt es am Preysingplatz In den ehemaligen Gebäuden des St.-Josefs-Vereins will ein Investor neue Wohnungen bauen – allerdings wohl sehr hochpreisige. Klar ist auch, was aus den Kitas und dem Kinderheim dort wird. (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Umland : Warum die Schotterebene schon in der Steinzeit als Wohngegend beliebt war Das Wohnungsproblem in München ist so groß, dass in Orten wie Poing enorm viel gebaut wird. Dabei kommt oft die Vergangenheit zum Vorschein - eben wurde eine historische Siedlung entdeckt. SZ Plus Von Anja Blum und Peter Hinz-Rosin ...

25 Jahre Wikipedia : „Wir neigen schon mal zur Besserwisserei“ Kathrin Herwig schreibt seit Jahren für Wikipedia. Was sie an der Plattform fasziniert, wie die Community mit Argusaugen auf Qualität achtet, und warum das Online-Lexikon besser ist als die KI. Von Martina Scherf ...

UNSER FREIZEITTIPP

Volkstanz-Großereignis : So kommt man beim Kocherlball frühmorgens in Schwung 14 000 Gäste werden wieder zu Münchens größtem Volkstanz im Englischen Garten erwartet. Dass die schon morgens um 6 Uhr auf die Füße kommen, dafür sorgt sich der „Niederbayerische Musikantenstammtisch“. Von Michael Zirnstein ...

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