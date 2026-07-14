DER TAG IN MÜNCHEN
München erlässt erstmals in seiner Geschichte Verbote wegen Wassermangels Die Stadt reagiert mit einer Allgemeinverfügung auf die anhaltende Trockenheit. Welche Regeln von sofort an gelten – und welche Strafen drohen. (SZ Plus)
Bayern gibt Picasso-Büste zurück Möglich wird die Restitution der „Fernande“ durch einen neuen Rechtsrahmen für den Umgang mit NS-Raubkunst, an dem Blume mitgewirkt hat. Und der Picasso ist erst der Anfang: Bayerns 18 Staatsmuseen stehen vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. (SZ Plus)
Ein Schwarzbau wird zum Denkmal Aus Kriegstrümmern erbaute Väterchen Timofej einst sein Reich im Olympiapark. Er trotzte bei Olympia 1972 auf fast wundersame Weise dem Abriss, nun steht das Gelände unter Schutz.
„Vater, das wirst Du mir nie verzeihen“ – elf Jahre Haft für Totschlag an Stiefmutter Der 25-jährige Angeklagte stach 70 Mal auf die Frau ein – „wie in Trance“, sagt er. Der Richter benennt in seinem Urteil einen Konflikt in der Familie, über den niemals gesprochen worden sei.
Diese Pläne gibt es am Preysingplatz In den ehemaligen Gebäuden des St.-Josefs-Vereins will ein Investor neue Wohnungen bauen – allerdings wohl sehr hochpreisige. Klar ist auch, was aus den Kitas und dem Kinderheim dort wird. (SZ Plus)
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