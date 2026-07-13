DER TAG IN MÜNCHEN
Kann München sich die städtischen Schulen sparen? Mindestens 145 Millionen Euro gibt München jedes Jahr für seine Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen aus – viel Geld in Zeiten knapper Kassen. Nun gibt es Erwägungen, sie dem Freistaat zu überlassen. Eine sinnvolle Idee? (SZ Plus)
Schon in Woche zwei sind alle genervt Eine Anwältin schreit, der Richter brüllt zurück, die Protokollführerin läuft weinend hinaus – dann bricht vollends das Chaos aus im Sitzungssaal. Über die unzumutbaren Zustände im neuen Strafjustizzentrum, wo der eigentliche Prozess fast zur Nebensache gerät.
Verschwendung von Tiefengrundwasser: Stadt will strengere Regeln für Brauereien Jahrtausende altes Wasser zum Flaschenspülen? Im Rathaus zeichnet sich ab, dass sich Münchens Bierproduzenten bald umstellen werden müssen.
Diese Holzbaracke darf nicht durch 19 Wohnungen ersetzt werden Der Eigentümer plant einen Neubau mit nach eigenen Angaben erschwinglichen Mieten. Doch nun hat sich der Denkmalschutz eingeschaltet.
Wie man seine Haustiere bei Hitze unterstützen kann Hohe Temperaturen setzen nicht nur dem Menschen zu, sondern auch den Tieren. Wie man seinen Haustieren bei der Abkühlung helfen kann.
Staatsballett trennt sich von Erstem Solisten, MacKay erhebt schwere Vorwürfe Das Bayerische Staatsballett trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Ersten Solisten Julian MacKay. Der Tänzer spricht auf Social Media von „Missständen“ und „Fehlverhalten“. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Klassik am Odeonsplatz: Eine junge, furchtlose Einspringerin wird zur Überraschung des Abends (SZ Plus)
Suchaktion erfolglos: Mann ertrinkt in Münchner Badesee acht Meter vom Ufer entfernt
Illegales Autorennen in München: Mit Tempo 190 durch die Effnerstraße – zwei BMWs beschlagnahmt
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