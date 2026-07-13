Warum München über städtische Schulen diskutiert, weshalb im Strafjustizzentrum nach Woche zwei der Frust wächst, wie die Stadt auf die Tiefengrundwasser-Entnahme der Brauereien reagiert und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Kann München sich die städtischen Schulen sparen? Mindestens 145 Millionen Euro gibt München jedes Jahr für seine Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen aus – viel Geld in Zeiten knapper Kassen. Nun gibt es Erwägungen, sie dem Freistaat zu überlassen. Eine sinnvolle Idee? (SZ Plus)

Schon in Woche zwei sind alle genervt Eine Anwältin schreit, der Richter brüllt zurück, die Protokollführerin läuft weinend hinaus – dann bricht vollends das Chaos aus im Sitzungssaal. Über die unzumutbaren Zustände im neuen Strafjustizzentrum, wo der eigentliche Prozess fast zur Nebensache gerät.

Verschwendung von Tiefengrundwasser: Stadt will strengere Regeln für Brauereien Jahrtausende altes Wasser zum Flaschenspülen? Im Rathaus zeichnet sich ab, dass sich Münchens Bierproduzenten bald umstellen werden müssen.

Diese Holzbaracke darf nicht durch 19 Wohnungen ersetzt werden Der Eigentümer plant einen Neubau mit nach eigenen Angaben erschwinglichen Mieten. Doch nun hat sich der Denkmalschutz eingeschaltet.

Wie man seine Haustiere bei Hitze unterstützen kann Hohe Temperaturen setzen nicht nur dem Menschen zu, sondern auch den Tieren. Wie man seinen Haustieren bei der Abkühlung helfen kann.

Staatsballett trennt sich von Erstem Solisten, MacKay erhebt schwere Vorwürfe Das Bayerische Staatsballett trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Ersten Solisten Julian MacKay. Der Tänzer spricht auf Social Media von „Missständen“ und „Fehlverhalten“. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Klassik am Odeonsplatz: Eine junge, furchtlose Einspringerin wird zur Überraschung des Abends (SZ Plus)

Suchaktion erfolglos: Mann ertrinkt in Münchner Badesee acht Meter vom Ufer entfernt

Illegales Autorennen in München: Mit Tempo 190 durch die Effnerstraße – zwei BMWs beschlagnahmt

MÜNCHEN ERLESEN

Borreliose und FSME : Wo die ansteckenden Zecken lauern Die Infektionsgefahr wird bislang nur großflächig und aufgrund zurückliegender Fälle angegeben. Ein Forscherteam arbeitet nun an detaillierten Vorhersagen – und hat schon erste Erkenntnisse gewonnen. SZ Plus Von Nicole Graner ...

Generation unverbindlich : Vielleicht. Mal schauen. Melde mich 70 Prozent der jungen Menschen sagen Verabredungen kurzfristig ab. Über eine Generation, die sich selbst schützt – und dabei Freundschaften verliert. Vier junge Männer und Frauen aus München erzählen. SZ Plus Von Emma Leiber und Irem Özkalgay ...

UNSER FREIZEITTIPP

Palais Keller im Bayerischen Hof : Schlemmen, wo einst Hollywood feierte Alt-Münchner Stammpublikum und Hotelgäste mit Jetlag: Im Palais Keller im Bayerischen Hof wird nach langer Pause wieder aufgetischt. Gelingt das? Von Rosa Marín ...

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