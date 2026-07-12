DER TAG IN MÜNCHEN
Die BTS-„Army“ erobert München – mit ganz viel Liebe und Achtsamkeit Mindestens 90 Millionen Hardcore-Fans der koreanischen Superstars soll es weltweit geben, ihr Name klingt martialisch, nun belagern sie die Stadt für zwei Konzerte in der Allianz-Arena. Was die Bewegung so besonders macht – eine Reportage. (SZ Plus)
Wie sinnvoll ist es, in einer Millionenstadt Panzer zu bauen? Die Konzern KNDS will sein Werk im Münchner Norden deutlich vergrößern. Das löst Streit aus. Von Anwohnern, die Angst haben, im Kriegsfall zum Ziel zu werden – und einem grünen OB, der die Aufrüstung verteidigt. (SZ Plus)
An der SPD-Basis gärt es Bei der Kommunalwahl schlecht abgeschnitten, über die Pläne für das Abschiebeterminal am Airport irritiert, Frust über den bundespolitischen Kurs: Beim Parteitag der Münchner SPD kann sich nur einer als Sieger fühlen.
Tödlicher Unfall auf dem Mittleren Ring – Rätsel um Ursache Ein Mann fährt mit seinem Wagen auf andere Autos auf, ein 26-Jähriger stirbt. Auf Alkohol und Drogen gibt es keine Hinweise. Kann eine Dashcam den Hergang aufklären?
WEITERE NACHRICHTEN
Prozess in München: Geriet wegen eines BMW ein Frachtschiff in Brand? (SZ Plus)
Umbruch auf dem Altkleider-Markt: Fast die Hälfte abgebaut – warum es immer weniger Kleidercontainer gibt
Sommertheater im Englischen Garten: Theater mit Picknickdecke und Gemeinschaftsgefühl
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