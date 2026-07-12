Wie die BTS-„Army“ anlässlich der Konzerte in München unterwegs ist, welche Pläne der Rüstungskonzern KNDS im Norden hat, was der SPD-Parteitag ergeben hat und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die BTS-„Army“ erobert München – mit ganz viel Liebe und Achtsamkeit Mindestens 90 Millionen Hardcore-Fans der koreanischen Superstars soll es weltweit geben, ihr Name klingt martialisch, nun belagern sie die Stadt für zwei Konzerte in der Allianz-Arena. Was die Bewegung so besonders macht – eine Reportage. (SZ Plus)

Wie sinnvoll ist es, in einer Millionenstadt Panzer zu bauen? Die Konzern KNDS will sein Werk im Münchner Norden deutlich vergrößern. Das löst Streit aus. Von Anwohnern, die Angst haben, im Kriegsfall zum Ziel zu werden – und einem grünen OB, der die Aufrüstung verteidigt. (SZ Plus)

An der SPD-Basis gärt es Bei der Kommunalwahl schlecht abgeschnitten, über die Pläne für das Abschiebeterminal am Airport irritiert, Frust über den bundespolitischen Kurs: Beim Parteitag der Münchner SPD kann sich nur einer als Sieger fühlen.

Tödlicher Unfall auf dem Mittleren Ring – Rätsel um Ursache Ein Mann fährt mit seinem Wagen auf andere Autos auf, ein 26-Jähriger stirbt. Auf Alkohol und Drogen gibt es keine Hinweise. Kann eine Dashcam den Hergang aufklären?

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Geriet wegen eines BMW ein Frachtschiff in Brand? (SZ Plus)

Umbruch auf dem Altkleider-Markt: Fast die Hälfte abgebaut – warum es immer weniger Kleidercontainer gibt

Sommertheater im Englischen Garten: Theater mit Picknickdecke und Gemeinschaftsgefühl

MÜNCHEN ERLESEN

Unterricht im Krankenhaus : „Es gibt Kinder, die wollen auch auf der Palliativstation ihren Schulabschluss machen“ Janina Sattler unterrichtet kranke Mädchen und Jungen in Kliniken – manchmal sind sie todkrank. Wie es ist, sich auf der Krebsstation über Mathe-Aufgaben zu beugen, und wann die Lehrerin die Stunde deprimiert beendet. SZ Plus Interview von Kathrin Aldenhoff ...

Peter Maffay und sein Sohn Yaris : „Mein Vater und ich, wir sind zwei nicht so emotionsintelligente Menschen“ Yaris Makkay wollte als Musiker nie „der Sohn von ...“ sein. Jetzt hat er seinem Vater, dem deutschen Rekordrocker Peter Maffay, einen Song gewidmet: „Papa“. Die beiden erzählen, warum es nicht immer leicht war zwischen ihnen. Interview von Michael Zirnstein ...

UNSER FREIZEITTIPP

Backsteinchen : Ein neues Kleinod am Luise-Kiesselbach-Platz Das Backsteinchen in Sendling-Westpark ist das neueste Projekt der Steinke-Schwestern und einmal mehr ein Ort zum Wohlfühlen. Allein, die geplante Dachterrasse fehlt noch. Von Oscar Offermann ...

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