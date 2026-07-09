DER TAG IN MÜNCHEN
Abschiebeterminal soll mehr Rückführungen ermöglichen als bisher bekannt Bislang hatten Medien lediglich über eine tägliche Kapazität von bis zu 100 Menschen berichtet. Was tatsächlich geplant ist, bringt eine parlamentarische Anfrage der Grünen ans Licht. (Exklusiv, SZ Plus)
„So eine Unsicherheit gab es noch nie“ Droht das Ende einer jahrhundertealten Tradition? Michael F. Schottenhamel über den juristischen Streit um das Zelt seiner Familie, den Wiesn-Aufbau und die öffentliche Wahrnehmung des Oktoberfests. (SZ Plus)
Wenn Polizisten „Bullenschweine“ rufen Die bayerische Bereitschaftspolizei trainiert am Stadion in Unterhaching den Umgang mit gewaltbereiten Fußballfans. Wie das abläuft und warum der Sportpark ideal als Übungsgelände ist. (SZ Plus)
Münchner Apotheken testen Demenz-Früherkennung Viele Betroffene nehmen Veränderungen wahr, suchen aber aus Scham oder Unsicherheit keine Hilfe. Ein neues Projekt will das ändern.
Campino lässt in München den Bundesinnenminister ausbuhen Der Sänger der „Toten Hosen“ kritisiert heftig das geplante Abschiebezentrum am Münchner Flughafen. Ansonsten fühlen sich die Düsseldorf Punk-Helden auf ihrer Abschiedstournee mit den Bayern und ihrem Bier sehr verbunden. (SZ Plus)
Teure Intendantensuche: Warum Münchens Kammerspiele dafür eine Million Euro ausgeben Intendantin Barbara Mundel wäre bereit, ihren Vertrag zu verlängern – doch die Stadt plant bereits den Neustart. Die Linken im Stadtrat sind empört, andere halten den Wechsel für überfällig.
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