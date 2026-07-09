Weshalb sich der politische Streit um das geplante Abschiebeterminal am Flughafen zuspitzt, warum der laufende Zeltvergabe-Streit der Wiesn weitergeht, wie sich die bayerische Bereitschaftspolizei für die neue Fußballsaison vorbereitet und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Abschiebeterminal soll mehr Rückführungen ermöglichen als bisher bekannt Bislang hatten Medien lediglich über eine tägliche Kapazität von bis zu 100 Menschen berichtet. Was tatsächlich geplant ist, bringt eine parlamentarische Anfrage der Grünen ans Licht. (Exklusiv, SZ Plus)

„So eine Unsicherheit gab es noch nie“ Droht das Ende einer jahrhundertealten Tradition? Michael F. Schottenhamel über den juristischen Streit um das Zelt seiner Familie, den Wiesn-Aufbau und die öffentliche Wahrnehmung des Oktoberfests. (SZ Plus)

Wenn Polizisten „Bullenschweine“ rufen Die bayerische Bereitschaftspolizei trainiert am Stadion in Unterhaching den Umgang mit gewaltbereiten Fußballfans. Wie das abläuft und warum der Sportpark ideal als Übungsgelände ist. (SZ Plus)

Münchner Apotheken testen Demenz-Früherkennung Viele Betroffene nehmen Veränderungen wahr, suchen aber aus Scham oder Unsicherheit keine Hilfe. Ein neues Projekt will das ändern.

Campino lässt in München den Bundesinnenminister ausbuhen Der Sänger der „Toten Hosen“ kritisiert heftig das geplante Abschiebezentrum am Münchner Flughafen. Ansonsten fühlen sich die Düsseldorf Punk-Helden auf ihrer Abschiedstournee mit den Bayern und ihrem Bier sehr verbunden. (SZ Plus)

Teure Intendantensuche: Warum Münchens Kammerspiele dafür eine Million Euro ausgeben Intendantin Barbara Mundel wäre bereit, ihren Vertrag zu verlängern – doch die Stadt plant bereits den Neustart. Die Linken im Stadtrat sind empört, andere halten den Wechsel für überfällig.

WEITERE NACHRICHTEN

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Trudering-Riem: Versuchter Trickdiebstahl: Polizei fängt Tatverdächtigen ab

Podcast „Hey München“

SZ-Podcast „Hey München“ : Worüber Feiernde und Anwohner im Uni-Viertel streiten Außerdem geht es im Podcast um Maßnahmen gegen die Wasserknappheit in München. Von Anna-Maria Salmen ...

MÜNCHEN ERLESEN

Gärtnern bei Hitze : „Mehr Gießen muss nicht bedeuten, dass mehr Trinkwasser draufgeht“ Ein bisschen Gelassenheit im Umgang mit Pflanzen schadet nicht. Gartenbau-Experte Lutz Popp erklärt, welches Bewässerungssystem überzeugt und wo sich beim Gärtnern einer der wenigen positiven Aspekte des Klimawandels zeigt. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Start-up : Robominds: Wie zwei Gründer aus München Robotern Intelligenz beibringen Pakete, Obstkisten, Retouren: Robominds aus München baut Roboter, die in chaotischen Umgebungen greifen, sortieren und lernen können – dort, wo bisher vor allem Menschen anpacken mussten. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Ruffino : Ein Edelitaliener in Sendling, überraschend und gut Das Ruffino ist ein italienisches Restaurant mit feinen Tricks, etwas versteckt gelegen in Sendling-Westpark. Die Preise sind gehoben, aber fair, und die Küche kann trotz kleiner Abzüge überzeugen. Von Rio Reis ...

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