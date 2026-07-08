Wie ein Münchner K-Pop-Weltstars in Szene setzt, warum der „Begonienmord“ bis heute einer der umstrittensten Münchner Kriminalfälle ist, wer die Kammerspiele leiten soll und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Münchner, der die K-Pop-Weltstars „BTS“ in Szene setzt Millionen Fans in aller Welt warteten sehnsüchtig auf ihr Comeback: Für das Konzert von „BTS“ in Seoul lieferte Florian Wieder Bühne und Ideen – und kam der Band aus Südkorea so nah wie nur wenige. Nun stehen die Shows in München an. (SZ Plus)

Die Mörderin stand mit einer Begonie vor der Tür Vor 50 Jahren wurde eine Frau in einer Gräfelfinger Villa von der Geliebten ihres Ehemannes erdrosselt. Hat er die junge Frau wirklich dazu angestiftet? Warum der „Begonienmord“ bis heute einer der umstrittensten Kriminalfälle Münchens ist. (SZ Plus)

Wer soll dieses Theater leiten? Die Münchner Kammerspiele suchen einen neuen Chef. Doch die Stadt drückt sich um klare Worte, Intendantin Barbara Mundel fühlt sich übergangen. Über das Ende einer nicht ganz glücklichen Beziehung. (SZ Plus)

Frisch saniert und schon wieder verdreckt – neuer Ärger in der Studentenstadt Werden die instandgesetzten Wohnungen nicht pfleglich behandelt? Das Ministerium will strengere Regeln. Wer sich danebenbenimmt, soll ausziehen müssen.

Braucht das Arabellahaus wirklich eine Rolltreppe an der Fassade? Das Hochhaus im Arabellapark ist „am Ende seiner Lebenszeit“ angekommen, doch ein Abriss ist vom Tisch. Nun hat ein Gremium für wichtige Bauprojekte der Stadt die Sanierungspläne diskutiert. (SZ Plus)

Das Valentin-Karlstadt-Musäum ist zurück Das beliebte Museum für das Schaffen von Karl Valentin und Liesl Karlstadt ist nach langer Sanierung neu gestaltet worden. Erste Einblicke in die Ausstellungsräume im Isartor, wo weiterhin nicht alle Probleme behoben sind. (SZ Plus)

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