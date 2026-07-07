Was es mit dem architektonisch bedeutendsten Neubau der Stadt auf sich hat, worüber die evangelische Kirche und die CSU streiten, wie die Mango-Koalition Gewerberaum zu Wohnungen umbauen möchte und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

So sieht Münchens spektakulärste Kita aus Im Univiertel ist einer der architektonisch bedeutendsten Neubauten der Stadt entstanden – in wenigen Wochen klecksen dort Kinder. Was die Mäzenin mit dem Bau bezweckt und wie alles aus Kinderperspektive gestaltet ist. (SZ Plus)

Streit um die Zukunft der evangelischen Nazarethkirche Wie geht es weiter mit der Nazarethkirche in Bogenhausen? Die CSU sieht Diskussionsbedarf angesichts von Verkaufsüberlegungen der evangelischen Kirche. Deren Pfarrer spricht von einem „subtil fremdenfeindlichen Unterton“ in der Debatte.

Wer hatte Kontakt zu „Coach Ben“? Einem Nachwuchstrainer wird sexualisierte Gewalt gegen Kinder vorgeworfen. Bislang werden ihm fünf Fälle zur Last gelegt, doch es könnten viel mehr sein. Deshalb starten die Ermittler nun einen Öffentlichkeitsaufruf.

Rathaus-Koalition will Umbauagentur auf den Weg bringen Die neue Stadtregierung hält die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnraum für so wichtig, dass sie trotz Haushaltskrise dafür die Mittel freimacht. Allerdings lassen sich die erwünschten Wohnungen nicht überall realisieren. (SZ Plus)

So war das Konzert der „Sex Pistols“ in München Nach 30 Jahren schaut die legendäre Punkband „Sex Pistols“ mal wieder in München vorbei. Auch ohne den markanten Sänger Johnny Rotten ist der Auftritt auf Tollwood eine Wucht. (Kritik, SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Hitzestress bei Bäumen : „So früh habe ich das noch nie gesehen“ Im Juni werfen Linden oder Buchen ihre Blätter ab? Waldreferent Ralf Straußberger vom Bund Naturschutz über hungernde Birken, warum der zwischenzeitliche Regen kaum hilft und was eine Embolie bei Bäumen bedeutet. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

Neues Strafjustizzentrum : Münchens gläserner Justizkoloss nimmt den Betrieb auf 40 000 Quadratmeter Nutzfläche für 434 Millionen Euro: Nach zehn Jahren Bauzeit finden nun die ersten Verhandlungen im neuen Strafjustizzentrum statt – doch nicht alles läuft zum Start glatt. Von Susi Wimmer ...

UNSER GASTROTIPP

Etisch : Zufällig auch vegan Türkisches Frühstück, französisches Gebäck und internationale Literatur: Wer versucht, das Etisch in eine Schublade zu stecken, wird scheitern. Genau das aber macht den Charme des kleinen Cafés im Westend aus. Von Lena Mittermayr ...

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