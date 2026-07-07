DER TAG IN MÜNCHEN
So sieht Münchens spektakulärste Kita aus Im Univiertel ist einer der architektonisch bedeutendsten Neubauten der Stadt entstanden – in wenigen Wochen klecksen dort Kinder. Was die Mäzenin mit dem Bau bezweckt und wie alles aus Kinderperspektive gestaltet ist. (SZ Plus)
Streit um die Zukunft der evangelischen Nazarethkirche Wie geht es weiter mit der Nazarethkirche in Bogenhausen? Die CSU sieht Diskussionsbedarf angesichts von Verkaufsüberlegungen der evangelischen Kirche. Deren Pfarrer spricht von einem „subtil fremdenfeindlichen Unterton“ in der Debatte.
Wer hatte Kontakt zu „Coach Ben“? Einem Nachwuchstrainer wird sexualisierte Gewalt gegen Kinder vorgeworfen. Bislang werden ihm fünf Fälle zur Last gelegt, doch es könnten viel mehr sein. Deshalb starten die Ermittler nun einen Öffentlichkeitsaufruf.
Rathaus-Koalition will Umbauagentur auf den Weg bringen Die neue Stadtregierung hält die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnraum für so wichtig, dass sie trotz Haushaltskrise dafür die Mittel freimacht. Allerdings lassen sich die erwünschten Wohnungen nicht überall realisieren. (SZ Plus)
So war das Konzert der „Sex Pistols“ in München Nach 30 Jahren schaut die legendäre Punkband „Sex Pistols“ mal wieder in München vorbei. Auch ohne den markanten Sänger Johnny Rotten ist der Auftritt auf Tollwood eine Wucht. (Kritik, SZ Plus)
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