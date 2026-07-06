DER TAG IN MÜNCHEN
„Jetzt können sich die Patienten nicht auskurieren, sondern fluten die Praxis“ Die Entrüstung über die angekündigte Reform bei der Krankschreibung ist groß – insbesondere bei den Hausärzten. Allgemeinmediziner Wolfgang Ritter erklärt, woher die Proteste rühren und schlägt vor, wie der Krankenstand stattdessen reduziert werden könnte. (SZ Plus)
So rasant sind die Mietangebote in den Münchner Stadtteilen gestiegen Zahlen der Kampagne Mietenstopp zeigen, in welchen Bezirken die Preise besonders stark in die Höhe gingen – und wo moderater. (SZ Plus)
Warum die Münchner Stadtwerke den Fernwärmepreis erhöhen Die Stadt setzt auf die Wärmewende, ein wesentlicher Baustein ist der Ausbau der Fernwärme. Doch wie rechtfertigt der Energieversorger seine Preisbildung und wie will er Kunden gewinnen, wenn er seine Preise nicht stabil halten kann? (SZ Plus)
Wiesn-Wirt kurzfristig gesucht: Wird es der Campingplatz-Pächter? Innerhalb von zwei Monaten ein komplettes Wiesn-Zelt neu aufbauen: Weil Alexander Egger, der mit der Stadt im Streit liegt, hinwirft, könnte Klaus Bartl nun unerwartet viel zu tun bekommen. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Prozess in München: 60 000 Euro für den Verlust eines geliebten Menschen?
Luise-Kiesselbach-Tunnel: Kryptisches Graffiti im gesperrten Tunnel – Sprayer erwischt
Unfall: Polizeipferd rammt Läuferin im Englischen Garten
Pasing: Autofahrer kollidiert mit Baum, Feuerwehr greift zur Kettensäge
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