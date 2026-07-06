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Wo die Mieten in München in den letzten zehn Jahren besonders stark gestiegen sind,  warum die Stadtwerke den Fernwärmepreis erhöhen, wer der neue kleine Wiesn-Wirt werden könnte und mehr.

Von Kari Egeling

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DER TAG IN MÜNCHEN

„Jetzt können sich die Patienten nicht auskurieren, sondern fluten die Praxis“ Die Entrüstung über die angekündigte Reform bei der Krankschreibung ist groß – insbesondere bei den Hausärzten. Allgemeinmediziner Wolfgang Ritter erklärt, woher die Proteste rühren und schlägt vor, wie der Krankenstand stattdessen reduziert werden könnte. (SZ Plus)

So rasant sind die Mietangebote in den Münchner Stadtteilen gestiegen Zahlen der Kampagne Mietenstopp zeigen, in welchen Bezirken die Preise besonders stark in die Höhe gingen – und wo moderater. (SZ Plus)

Warum die Münchner Stadtwerke den Fernwärmepreis erhöhen Die Stadt setzt auf die Wärmewende, ein wesentlicher Baustein ist der Ausbau der Fernwärme. Doch wie rechtfertigt der Energieversorger seine Preisbildung und wie will er Kunden gewinnen, wenn er seine Preise nicht stabil halten kann? (SZ Plus)

Wiesn-Wirt kurzfristig gesucht: Wird es der Campingplatz-Pächter? Innerhalb von zwei Monaten ein komplettes Wiesn-Zelt neu aufbauen: Weil Alexander Egger, der mit der Stadt im Streit liegt, hinwirft, könnte Klaus Bartl nun unerwartet viel zu tun bekommen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: 60 000 Euro für den Verlust eines geliebten Menschen?

Luise-Kiesselbach-Tunnel: Kryptisches Graffiti im gesperrten Tunnel – Sprayer erwischt

Unfall: Polizeipferd rammt Läuferin im Englischen Garten

Pasing: Autofahrer kollidiert mit Baum, Feuerwehr greift zur Kettensäge

MÜNCHEN ERLESEN

Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros in München
:„Man sagt, 70 ist das neue 50“

Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich spielen auf derselben großen Tollwood-Bühne in München, nur nicht am selben Tag. Die beiden kommen wohl nicht mehr zusammen, aber so prägen die Austropop-Pioniere gemeinsam die nächste Generation.

SZ PlusKritik von Michael Zirnstein

Patriarchale Gewalt
:Sie glauben an die Liebe – und fürchten die Männer

Alma wurde beim ersten Date vergewaltigt. Jana hat Dating aufgegeben. Pia lässt keinen Mann in ihre Wohnung. Drei junge Münchnerinnen erzählen, wie Gewalt und Frauenfeindlichkeit ihr Leben verändert hat.

SZ PlusVon Merle Zils

UNSER KULTURTIPP

Open-Air-Event in München
:Klassik am Odeonsplatz – das sind die Höhepunkte

Die BR-Symphoniker und die Münchner Philharmoniker versprechen wieder magische Musikmomente unter freiem Himmel. Was „Klassik am Odeonsplatz“ in diesem Jahr zu bieten hat.

Von Jutta Czeguhn

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
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