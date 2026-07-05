Warum „Wirte-Rebell“ Alexander Egger auf die Wiesn verzichtet, was Konfliktmanager nachts im Uni-Viertel erleben, wie die Stimmung auf dem 43. Filmfest war und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Hier werden Familien gegen Feiernde ausgespielt“ Im Münchner Uni-Viertel sind die Fronten verhärtet zwischen jungen Menschen, die feiern, und Anwohnern, die ihre Ruhe wollen. Gibt es erneut ein Verkaufsverbot für Bier? Unterwegs mit Konfliktmanagern der Stadt, die um Verständnis werben. (SZ Plus)

„Wirte-Rebell“ verzichtet auf die Wiesn Der Streit zwischen Wiesnwirt Alexander Egger und der Stadt München geht in die nächste Runde: Der Gastronom wird sein Zelt auf dem Oktoberfest heuer nicht betreiben. Für die Stadt könnte das zum Problem werden.

Eine Fünf-Stunden-Oper, die Tausende in ihren Bann zieht Die Bayerische Staatsoper inszeniert Richard Wagners „Walküre“ als kostenlose Open-Air-Aufführung. Das Werk gilt als besonders anspruchsvoll, doch das Publikum nutzt die Pausen nicht zur Flucht – sondern nur zu kollektiven Dehnübungen. (SZ Plus)

Wie sich München beim Blick von ganz oben präsentiert In der Stadt konnten Interessierte am Wochenende 25 Dachgärten und -terrassen besichtigen. Zu bestaunen gab es nicht nur mitunter spektakuläre Ausblicke, sondern auch manch unerwartete Einbauten.

Filmfest zieht Bilanz: weniger Filme, aber mehr Besucher Das 43. Filmfest München ist am Sonntag zu Ende gegangen. Wer war da und wie viele kamen? Ein Überblick über Stars, Preise und die allgemeine Stimmung bei Deutschlands sonnigstem Filmfestival. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Wertstoffhof Langwied : Bei diesem Mann landet alles, was die Leute nicht mehr haben wollen Zehn-Stunden-Tage auch am Wochenende gehören für Florian Hörmann zum Arbeitsalltag auf dem Wertstoffhof. Warum er seinen Job zwischen Bauschutt und Elektroschrott trotzdem so gerne macht. SZ Plus Von Lena Bammert ...

Fetisch : Wenn die Klamotte das Leben verändert Victor Görgey ist „Bavarian Mr. Fetish“. Welche besondere Bedeutung für ihn Kleidung hat, die sich wie Gummi anfühlt, und wieso Fetisch mehr umfasst als eine sexuelle Komponente. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

UNSER GASTROTIPP

Sironi & Mezzani in Obergiesing : Dolce vita im historischen Weinkeller Das Sironi & Mezzani ist kein typischer Italiener. Serviert werden hier Gerichte, die man theoretisch kennt, praktisch so aber noch nirgends gegessen hat. Von Kira Cassis ...

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