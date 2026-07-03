Was den Flaucher so besonders macht, welche Vorbereitungen die Stadt vor der nächsten Hitzewelle treffen sollte, wie Münchens Wirtschaft den historischen Höchststand erreichen konnte und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo die Stadt flimmert Berlin hat das Tempelhofer Feld, Hamburg den Hafen, aber München den Flaucher. Das Leben ist hier leichter als anderswo. Über einen Ort, der eigentlich mehr ein Gefühl ist.

Was München dringend aus der Hitzewelle lernen sollte Zwölf Tage mit mehr als 30 Grad und ein Temperaturrekord haben vielen zugesetzt – auch, weil die Stadt schlecht vorbereitet ist. Wo die größten Probleme liegen. (SZ Plus)

Das Geheimnis der Münchner Wirtschaftskraft Die meisten Start-ups, das meiste Risikokapital, die höchste Gewerbesteuer und so viele Beschäftigte wie noch nie: Die Stadt feiert ein Jahr der Superlative. Dahinter steckt ein Mix, den es so nur hier gibt.

Der Erfinder des TV-Experten Manfred Vorderwülbecke war Sportmoderator und Ideengeber beim Bayerischen Rundfunk, er erfand „Tele-Ski“ und „Blickpunkt Sport“. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

WEITERE NACHRICHTEN

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Tierpark Hellabrunn: Nachwuchs bei den letzten Wildpferden im Münchner Zoo

Attacke am Harras: 17-Jähriger nach Angriff auf Jugendlichen festgenommen

MÜNCHEN ERLESEN

Immobilienmarkt : Weiterträumen vom Eigenheim Häuser in der Münchner Region sind teuer, aber das gilt auch für die Mieten. Was also tun: Kaufen um jeden Preis oder auf bessere Zeiten und niedrigere Zinsen warten? Die Antwort ist komplex. Von Stefan Salger ...

Design-Trend aus München : Warum stehen Frauen aus ganz Deutschland für diese Taschen Schlange? Uli Heintz und Larissa Walter entwickeln mit ihrem Label Zoé Lu Handtaschen, die sich immer wieder neu verändern lassen. Was das Konzept der Münchnerinnen so besonders macht. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

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Familienevent auf dem Königsplatz : Was das Münchner Sportfestival bietet Von Pickleball über Kopfball-Tischtennis bis zum Mittelalterkampf: Beim Münchner Sportfestival auf dem Königsplatz können Kinder und Erwachsene mehr als 80 Sportarten ausprobieren und Wettkämpfe bestaunen. Von Thomas Becker ...

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