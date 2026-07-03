DER TAG IN MÜNCHEN
Wo die Stadt flimmert Berlin hat das Tempelhofer Feld, Hamburg den Hafen, aber München den Flaucher. Das Leben ist hier leichter als anderswo. Über einen Ort, der eigentlich mehr ein Gefühl ist.
Was München dringend aus der Hitzewelle lernen sollte Zwölf Tage mit mehr als 30 Grad und ein Temperaturrekord haben vielen zugesetzt – auch, weil die Stadt schlecht vorbereitet ist. Wo die größten Probleme liegen. (SZ Plus)
- Klimaresilienz: Für München ist es Zeit, groß zu denken – und die Isar umzugestalten (SZ Plus, Meinung)
Das Geheimnis der Münchner Wirtschaftskraft Die meisten Start-ups, das meiste Risikokapital, die höchste Gewerbesteuer und so viele Beschäftigte wie noch nie: Die Stadt feiert ein Jahr der Superlative. Dahinter steckt ein Mix, den es so nur hier gibt.
Der Erfinder des TV-Experten Manfred Vorderwülbecke war Sportmoderator und Ideengeber beim Bayerischen Rundfunk, er erfand „Tele-Ski“ und „Blickpunkt Sport“. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.
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