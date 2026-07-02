DER TAG IN MÜNCHEN
„Can I write for you guys?“ Diese Frage stellte ein geflüchteter Journalist vor zehn Jahren der SZ-Redaktion. Nach 550 Kolumnen von sechs Autorinnen und Autoren mit Einblicken und Eindrücken aus verschiedenen Kulturen lautet die Antwort einmal mehr: Unbedingt! Ein Rückblick.
- Neuer „Typisch Deutsch“-Autor: „Sie suchen dich, geh jetzt“
Mofas auf vier Rädern Microlino, Topolino, Rocks: In München tauchen immer häufiger Mikroautos auf – als Zweitwagen, Ersatz für große Wagen oder auch Werbefläche. Die kleinen Hingucker sind für die Stadt oft gut geeignet, bringen aber ihre eigenen Probleme mit. (SZ Plus)
Die Angst der Kinderschützer Sozialarbeiter erleben immer häufiger, dass Situationen eskalieren. Dass in Stade sechs Menschen erschossen wurden, die sich um Jugendhilfe kümmerten, beunruhigt zutiefst. Was Betroffene jetzt fordern. (SZ Plus)
Wassermangel: Sitzt München bald auf dem Trockenen? Angespannt, aber noch nicht kritisch: So fassen die Stadtwerke die Situation der Trinkwasserversorgung zusammen. Es gebe derzeit zwei limitierende Faktoren. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
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