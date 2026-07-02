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Warum es in München immer mehr Mikroautos gibt, wie die Stadtwerke die Situation der Trinkwasserversorgung bewerten, was betroffene Sozialarbeiter nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfe-Einrichtung in Stade fordern und mehr.

Von Kari Egeling

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DER TAG IN MÜNCHEN

„Can I write for you guys?“ Diese Frage stellte ein geflüchteter Journalist vor zehn Jahren der SZ-Redaktion. Nach 550 Kolumnen von sechs Autorinnen und Autoren mit Einblicken und Eindrücken aus verschiedenen Kulturen lautet die Antwort einmal mehr: Unbedingt! Ein Rückblick.

  • Neuer „Typisch Deutsch“-Autor: „Sie suchen dich, geh jetzt“

Mofas auf vier Rädern Microlino, Topolino, Rocks: In München tauchen immer häufiger Mikroautos auf – als Zweitwagen, Ersatz für große Wagen oder auch Werbefläche. Die kleinen Hingucker sind für die Stadt oft gut geeignet, bringen aber ihre eigenen Probleme mit. (SZ Plus)

Die Angst der Kinderschützer Sozialarbeiter erleben immer häufiger, dass Situationen eskalieren. Dass in Stade sechs Menschen erschossen wurden, die sich um Jugendhilfe kümmerten, beunruhigt zutiefst. Was Betroffene jetzt fordern. (SZ Plus)

Wassermangel: Sitzt München bald auf dem Trockenen? Angespannt, aber noch nicht kritisch: So fassen die Stadtwerke die Situation der Trinkwasserversorgung zusammen. Es gebe derzeit zwei limitierende Faktoren. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

WEITERE NACHRICHTEN

US-Feier in München: Schaulaufen, wo früher Spione lauschten

Flughafen München: Wegen Schneechaos eine Nacht im Flieger eingesperrt – Ermittlungen ohne Ergebnis

Urteil in München: Gericht erklärt Grenzkontrollen nachträglich für rechtswidrig

Großer Polizeieinsatz: Rätselhafte Attacke am Harras – 16-Jähriger notoperiert

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“
:Warum Uber und Bolt teurer werden

Außerdem geht es im Podcast um den vergessenen Retter der NSDAP-Akten.

Von Anna-Maria Salmen

MÜNCHEN ERLESEN

Dachau, das KZ von nebenan
:Das Todeslager, von dem angeblich niemand etwas wusste

1933 errichtete das NS-Regime in Dachau eines der ersten Konzentrationslager, bald wurde gefoltert und gemordet. Hatten die Menschen in der Stadt wirklich nichts von den Verbrechen in ihrer Nachbarschaft mitbekommen?

SZ PlusVon Thomas Radlmaier

Klärwerk
:„Nur weil etwas ins Klo passt, muss es nicht reingehören“

Was schwimmt alles in der Kanalisation? Und was soll da eigentlich gar nicht sein? Abwassermeisterin Andrea Haderer kennt die  Probleme – etwa mit feuchtem Toilettenpapier.

SZ PlusInterview von Sabine Buchwald

UNSER GASTROTIPP

Casele
:Münchens umstrittenstes neues Restaurant?

Kaum eine Neueröffnung in München wird so kontrovers diskutiert wie das Casele in der Müllerstraße. Während Ambiente, Service und Drinks überzeugen, enttäuscht das Essen teils deutlich – bei Preisen, die Fragen aufwerfen.

Von Toni Ego

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
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