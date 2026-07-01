Wie ernst die ausgerufene Wasserknappheit in München ist, wen das Rathaus in Schlüsselpositionen gewählt hat, welche Herausforderungen der erste Tag der Sperrung des Luise-Kiesselbach-Tunnels offenbarte und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wasserknappheit in München: Stadt muss bereits „Spitzenförderwerke“ anzapfen In einem dringenden Appell bittet Münchens OB die Bevölkerung, Wasser zu sparen. Und der Wasser-Chef sagt, man sei inzwischen „weitere Eskalationsschritte“ gegangen. Wie ist die Versorgungslage wirklich? (SZ Plus)

Bei der Stadtminister-Kür zeigt sich, welchen neuen Stil Dominik Krause angestrebt Überwältigende Zustimmung für Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek, breite Unterstützung für Kulturreferent Marek Wiechers und Kommunalreferent Alexander Dietrich: Wie trotz Spardrucks im Rathaus mehr Miteinander gelingen soll.

Wie sich die Sperrung des Luise-Kiesselbach-Tunnels auswirkt Am ersten Tag der Teilsperrung des viel befahrenen Tunnels auf dem Mittleren Ring staut sich der Verkehr auf den Ausweichrouten. Die CSU spricht von einer „Vollkatastrophe“. Hätte die Stadt es besser machen können?

Zum Gedenken kommt erstmals auch der Bundespräsident Lange fühlten sich die Angehörigen der Opfer des rassistisch motivierten Attentats im Olympia-Einkaufszentrum alleingelassen. Doch zum zehnten Jahrestag beteiligen sich zahlreiche Institutionen und Gruppierungen am Gedenken.

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