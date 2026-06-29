Welche Referentinnen und Referenten OB Krause als Stadtminister wählen möchte, was der Bayerische Rundfunk mit seinem Studiobau plant, wie der Aufbau des Oktoberfests gestartet ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

OB Krauses erster neuer Stadtminister kommt ausgerechnet von der CSU Die Münchner Mango-Koalition bricht bei ihren ersten Entscheidungen für Referentinnen und Referenten mit einem politischen Grundsatz. (SZ Plus)

Der Bayerische Rundfunk und sein 250-Millionen-Euro-Problem Der Sender will sein markantes Hochhaus sanieren und dafür den sogenannten Studiobau verkaufen. Klappt das trotz des Denkmalschutzes? (SZ Plus)

Wiesn-Aufbau startet nach Rechtsstreit Zwei Wirte mussten lange zittern. Doch nach einem juristischen Krimi startet nun der Oktoberfest-Aufbau auf der Theresienwiese. Wie der weitere Zeitplan aussieht.

Braut bleibt auf dem Weg zur Trauung im Aufzug stecken Die Frau will im Schloss Nymphenburg heiraten – doch dann öffnen sich die Türen des Lifts plötzlich nicht mehr.

WEITERE NACHRICHTEN

Badeunfall: 31-Jähriger ertrinkt im Badesee – zehn Meter vom Ufer entfernt

Weichentausch in der Sonnenstraße: Tramstrecke zwischen Stachus und Sendlinger Tor wird gesperrt

Polizei: Hirnblutung und Platzwunde: Linienbus erfasst Radfahrer am Englischen Garten

München: Radler dürfen wieder über Brücken im Olympiapark fahren

MÜNCHEN ERLESEN

Polyamorie : Mehr als einen Partner? Geht das? Tanja ist 26, glücklich verliebt – und steckt trotzdem in der schwersten Krise ihres Lebens. Nicht, weil ihre Beziehung kaputt ist. Sondern, weil sie merkt: Eine Person reicht ihr nicht. SZ Plus Von Sophie-Luise Gartmann ...

„Hauptstadt der Bewegung“ : Diese Orte spielten im München der Nazis eine besondere Rolle Die Nationalsozialisten drückten München ihren architektonischen Stempel auf. Doch auch Menschen im Widerstand prägten Orte in der Stadt – eine Auswahl. SZ Plus Von Anna-Maria Salmen ...

UNSER GASTROTIPP

Figo Tagesbar : Eine Tagesbar, in der man die Zeit bis zum nächsten Urlaub überbrücken kann Im neuen Laden im Westend gibt es italienische Klassiker und ausgefallene Frühstückskreationen, die so gut sind, dass man sich den Weg über den Brenner fast sparen kann. Von Jacqueline Lang ...

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