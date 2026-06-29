DER TAG IN MÜNCHEN
OB Krauses erster neuer Stadtminister kommt ausgerechnet von der CSU Die Münchner Mango-Koalition bricht bei ihren ersten Entscheidungen für Referentinnen und Referenten mit einem politischen Grundsatz. (SZ Plus)
- Referenten-Wahl in München: Der Mut der Mango-Koalition ist nach einer Personalie bereits aufgebraucht (SZ Plus)
Der Bayerische Rundfunk und sein 250-Millionen-Euro-Problem Der Sender will sein markantes Hochhaus sanieren und dafür den sogenannten Studiobau verkaufen. Klappt das trotz des Denkmalschutzes? (SZ Plus)
Wiesn-Aufbau startet nach Rechtsstreit Zwei Wirte mussten lange zittern. Doch nach einem juristischen Krimi startet nun der Oktoberfest-Aufbau auf der Theresienwiese. Wie der weitere Zeitplan aussieht.
Braut bleibt auf dem Weg zur Trauung im Aufzug stecken Die Frau will im Schloss Nymphenburg heiraten – doch dann öffnen sich die Türen des Lifts plötzlich nicht mehr.
WEITERE NACHRICHTEN
Badeunfall: 31-Jähriger ertrinkt im Badesee – zehn Meter vom Ufer entfernt
Weichentausch in der Sonnenstraße: Tramstrecke zwischen Stachus und Sendlinger Tor wird gesperrt
Polizei: Hirnblutung und Platzwunde: Linienbus erfasst Radfahrer am Englischen Garten
München: Radler dürfen wieder über Brücken im Olympiapark fahren
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