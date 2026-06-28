So bunt war der Münchner Christopher Street day, mit welchen Premieren das Filmfest München startete und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wo Bill Kaulitz einer unter vielen ist Ein Bürgermeister küsst seinen Verlobten, es herrscht eine Sommerhitze wie noch nie – und dann biegt auch noch einer der „Tokio Hotel“-Zwillinge um die Ecke: So bunt war es auf dem CSD in München (SZ Plus).

Goldene Muscheln und ein schillernder Weltstar auf dem Isar Carpet Die „Opening Night“ für das Filmfest München beginnt mit zwei Premieren: Sandra Hüller glänzt in „Vaterland“. Und der neue Oberbürgermeister führt vor, wie man sich für den Job als Eröffnungsredner warm laufen kann (SZ Plus).

,,Sie wollen den Menschen optimieren wie eine Datenbasis. Was für ein Wahnsinn!“ Trump inszeniert sich als Messias, Transhumanisten wollen den fehlerbehafteten Menschen abschaffen, die AfD boomt. Welche historischen Parallelen Münchens Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in Alarm versetzen (SZ Plus).

Wenn die Münchner plötzlich in Hitlers Wohnung stehen In der Polizeiwache am Prinzregentenplatz wohnte früher Adolf Hitler auf 400 Quadratmetern. Nun öffnet die Polizei die Räume behutsam für die Öffentlichkeit – um zu zeigen, wie aus dem Ort des Terrors ein Ort der Demokratie geworden ist (SZ Plus).

„Das Geld liegt auf der Straße“ Bei Kontrollen stößt die Polizei auf große Bargeldsummen und Gold illegaler Herkunft. Die Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung bei der Generalstaatsanwaltschaft München hat im vergangenen Jahr 9,5 Millionen Euro eingezogen.

Großeinsatz am Flaucher: 19-Jähriger hantiert mit Machete Dem Vorfall vorausgegangen war ein Streit um Getränke in einer größeren Gruppe. Verletzt wurde niemand.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Tipps vom Eishistoriker Peter Peter : Geheime Signale, die für gutes Eis sprechen Für viele Deutsche begann die heiße Liebe zu Italien mit etwas Kaltem, in der örtlichen Eisdiele. Der Münchner Gastrosoph Peter Peter verrät, woran man gute Eismacher erkennt. Und warum Parmesan-Eis nicht zu verachten ist. SZ Plus Interview: Jutta Czeguhn ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Vom Leben und Überleben Wenn die Münchner über den heißen Sommer klagen, muss sich unser Autor ein Lächeln verkneifen. Wer in Syrien gelebt hat, ist Hitzewellen in größeren Dimensionen gewohnt. SZ Plus Kolumne von Mohamad Alkhalaf ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeittipps : Ausflüge in Bayern – hier klappt es auch mit Rollstuhl und Kinderwagen An Naturschönheiten und Ausflugsmöglichkeiten fehlt es in Bayern wahrlich nicht – und auch für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gibt es attraktive Ziele. Eine Auswahl. Von Quentin Pehkle ...

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