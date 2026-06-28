DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
Wo Bill Kaulitz einer unter vielen ist Ein Bürgermeister küsst seinen Verlobten, es herrscht eine Sommerhitze wie noch nie – und dann biegt auch noch einer der „Tokio Hotel“-Zwillinge um die Ecke: So bunt war es auf dem CSD in München (SZ Plus).
Goldene Muscheln und ein schillernder Weltstar auf dem Isar Carpet Die „Opening Night“ für das Filmfest München beginnt mit zwei Premieren: Sandra Hüller glänzt in „Vaterland“. Und der neue Oberbürgermeister führt vor, wie man sich für den Job als Eröffnungsredner warm laufen kann (SZ Plus).
,,Sie wollen den Menschen optimieren wie eine Datenbasis. Was für ein Wahnsinn!“ Trump inszeniert sich als Messias, Transhumanisten wollen den fehlerbehafteten Menschen abschaffen, die AfD boomt. Welche historischen Parallelen Münchens Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in Alarm versetzen (SZ Plus).
Wenn die Münchner plötzlich in Hitlers Wohnung stehen In der Polizeiwache am Prinzregentenplatz wohnte früher Adolf Hitler auf 400 Quadratmetern. Nun öffnet die Polizei die Räume behutsam für die Öffentlichkeit – um zu zeigen, wie aus dem Ort des Terrors ein Ort der Demokratie geworden ist (SZ Plus).
„Das Geld liegt auf der Straße“ Bei Kontrollen stößt die Polizei auf große Bargeldsummen und Gold illegaler Herkunft. Die Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung bei der Generalstaatsanwaltschaft München hat im vergangenen Jahr 9,5 Millionen Euro eingezogen.
Großeinsatz am Flaucher: 19-Jähriger hantiert mit Machete Dem Vorfall vorausgegangen war ein Streit um Getränke in einer größeren Gruppe. Verletzt wurde niemand.
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