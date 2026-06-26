DER TAG IN MÜNCHEN
Wie Hanns Huber die Nazi-Akten rettete Acht Millionen Mitgliederkarten der NSDAP wollten die Nazis in einer Papiermühle in Freimann bei München vernichten lassen. Doch Betriebsleiter Hanns Huber versteckte die Akten unter Lebensgefahr. Und dann wollten die Amerikaner sie erst gar nicht haben. (SZ Plus)
Warum queere Aktivisten plötzlich wie Konservative reden Wenige soziale Bewegungen waren in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie LGBTIQ-Aktivisten. Jetzt kommen sie in eine für sie ungewohnte Position: die Defensive. Diese Verschiebung ist kein Zufall. (SZ Plus, Essay)
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Letzte Schicht im Brutalismus-Bau der Justiz Noch ein Verhandlungstag im alten Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße, dann ist Schluss: Wie Justizwachtmeisterin Maria Fenakova den Abschied erlebt – und welche Fälle ihr in all den Jahren besonders nahe gingen.
Das letzte Glanzstück von The Weeknd in München Nach der Tour mit drei Millionen verkauften Tickets allein 2026 will sich der kanadische Popstar zurückziehen und radikal verändern. In München ist The Weeknd noch einmal der gute Alte – sehr zur Freude der Generation Selfie. (SZ Plus)
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