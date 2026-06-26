Das war der Mann, der acht Millionen Nazi-Akten vor der Vernichtung versteckte, so lang und bunt wird der CSD gefeiert, eine Justizwachtmeisterin verabschiedet sich vom alten Strafjustizzentrum und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Hanns Huber die Nazi-Akten rettete Acht Millionen Mitgliederkarten der NSDAP wollten die Nazis in einer Papiermühle in Freimann bei München vernichten lassen. Doch Betriebsleiter Hanns Huber versteckte die Akten unter Lebensgefahr. Und dann wollten die Amerikaner sie erst gar nicht haben. (SZ Plus)

Warum queere Aktivisten plötzlich wie Konservative reden Wenige soziale Bewegungen waren in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie LGBTIQ-Aktivisten. Jetzt kommen sie in eine für sie ungewohnte Position: die Defensive. Diese Verschiebung ist kein Zufall. (SZ Plus, Essay)

Letzte Schicht im Brutalismus-Bau der Justiz Noch ein Verhandlungstag im alten Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße, dann ist Schluss: Wie Justizwachtmeisterin Maria Fenakova den Abschied erlebt – und welche Fälle ihr in all den Jahren besonders nahe gingen.

Das letzte Glanzstück von The Weeknd in München Nach der Tour mit drei Millionen verkauften Tickets allein 2026 will sich der kanadische Popstar zurückziehen und radikal verändern. In München ist The Weeknd noch einmal der gute Alte – sehr zur Freude der Generation Selfie. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Flughafen München: Abschiebeterminal wird größer als geplant

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Unfall in München: 200 Meter Trümmerfeld: Mann rast mit Tempo 178 in Tunnel

MÜNCHEN ERLESEN

Freibadgefühle : Und der Münchner Sommer fühlt sich plötzlich leicht an Die Hitze brennt und Doris Zankl zieht im Ungererbad wie jeden Tag ihre Bahnen, Salvatore cremt die Muskeln ein – und der Badleiter fürchtet das Wochenende. Eine Suche nach dem Münchner Freibadgefühl. SZ Plus Von Lisa Sonnabend und Stephan Rumpf ...

Falschparker im Wohngebiet : „Es ist eigentlich nicht mein Job, Nachbarn anzuzeigen“ Innerhalb von einem Jahr hat Andreas Roßband mehr als 1200 Verkehrsdelikte angezeigt, meistens wegen Falschparkens. Er wird beschimpft und bedroht – warum er trotzdem weitermacht. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

UNSER GASTROTIPP

Tante Chylla : Das Café hinterm Kornfeld Pascal Chylla hat in einem Vorort im Westen Münchens ein Café eröffnet. Eine U-Bahnstation gibt es keine, Matcha ebensowenig. Doch es funktioniert. Wie ist das möglich? Von Lisa Sonnabend ...

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