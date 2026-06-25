DER TAG IN MÜNCHEN
„Herr Krause, verbiegen Sie sich bloß nicht!“ Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause und Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit im Gespräch über dessen Satz „Ich bin schwul – und das ist auch gut so“, unpopuläre Sparmaßnahmen und die beste Currywurst Berlins. (SZ Magazin)
Bis zu 38 Grad: München droht ein neuer Hitze-Rekord Tausende Menschen werden am Wochenende bei CSD, Tollwood und Konzerten feiern. Wie sorgen die Veranstalter vor? Und kommen solche Hitzewellen jetzt häufiger?
- Hitze an Münchner Schulen: Wenn es im Klassenzimmer über 30 Grad heiß wird (SZ Plus)
- Temperaturen bis 36 Grad: Trinken, kühle Zonen, dicke Wände: Wie Münchens Kliniken der Hitze trotzen
In dieser gewaltigen Halle werden künftig S-Bahnen halten Sieben Jahre lang haben Bauarbeiter in die Tiefe gegraben – nun sind sie in mehr als 40 Meter Tiefe angekommen. Bei der Grundsteinlegung unter dem Marienhof ergeben sich imposante Einblicke in Münchens neuen S-Bahnhof.
„Terror-Teenager“: Ermittler warnen vor wachsender Zahl junger Extremisten Die Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus verzeichnet immer mehr jugendliche Tatverdächtige und immer mehr „Turbo-Radikalisierungen“.
WEITERE NACHRICHTEN
Wiedereröffnung der Dschungelwelt in Hellabrunn: Wo Schleichkatzen nach Popcorn riechen
Oktoberfest: Warum die Guillotine jetzt für immer zur Wiesn gehört (SZ Plus)
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