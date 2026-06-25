Was Veranstalter dieses Wochenende gegen die Hitze unternehmen, wie es auf der Baustelle von Münchens neuem S-Bahnhof aussieht, warum Ermittler vor einer wachsenden Zahl junger Extremisten warnen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Herr Krause, verbiegen Sie sich bloß nicht!“ Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause und Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit im Gespräch über dessen Satz „Ich bin schwul – und das ist auch gut so“, unpopuläre Sparmaßnahmen und die beste Currywurst Berlins. (SZ Magazin)

Bis zu 38 Grad: München droht ein neuer Hitze-Rekord Tausende Menschen werden am Wochenende bei CSD, Tollwood und Konzerten feiern. Wie sorgen die Veranstalter vor? Und kommen solche Hitzewellen jetzt häufiger?

In dieser gewaltigen Halle werden künftig S-Bahnen halten Sieben Jahre lang haben Bauarbeiter in die Tiefe gegraben – nun sind sie in mehr als 40 Meter Tiefe angekommen. Bei der Grundsteinlegung unter dem Marienhof ergeben sich imposante Einblicke in Münchens neuen S-Bahnhof.

„Terror-Teenager“: Ermittler warnen vor wachsender Zahl junger Extremisten Die Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus verzeichnet immer mehr jugendliche Tatverdächtige und immer mehr „Turbo-Radikalisierungen“.

WEITERE NACHRICHTEN

Wiedereröffnung der Dschungelwelt in Hellabrunn: Wo Schleichkatzen nach Popcorn riechen

Oktoberfest: Warum die Guillotine jetzt für immer zur Wiesn gehört (SZ Plus)

Schwabing: Pyrotechnik nach WM-Sieg Bosnien-Herzegowinas

Prozess in München: Gericht verhängt Haftstrafen für zwölf Mitglieder der nigerianischen Mafia

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Wieso der Christopher Street Day keine reine Spaßveranstaltung ist Außerdem im Podcast: Wie es mit dem TSV 1860 München weitergeht. Von Anna-Maria Salmen ...

MÜNCHEN ERLESEN

Stillen in der Öffentlichkeit : „Wir sexualisieren die Brust“ Die Münchnerin Sirid Böhm über ihr Kunstprojekt mit stillenden Müttern. Ein Gespräch darüber, wie Frauen auf dumme Sprüche reagieren können, und warum sich so viele durch einen entblößten Busen gestört fühlen. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Erneuerbare Energie und ihre Folgen : Die trockene Seite der Wasserkraft Seit hundert Jahren produziert das Kraftwerk am Walchensee Strom – ohne Kohlebergwerk, ohne Endlagerproblem, einfach nur mit Wasser. Da müssten Naturschützer und Bürgermeister doch glücklich sein? Sind sie aber nicht. SZ Plus Von Alexandra Vecchiato ...

UNSER FREIZEITTIPP

Munich Mash 2026 : Nervenkitzel in der Halfpipe Skate- und Wakeboarder, BMX-Rider, Mountainbiker und Streetdancer treffen sich beim Munich Mash im Olympiapark. Von Thomas Becker ...

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