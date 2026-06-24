Warum Deutschlands erfolgreichstes Galeria-Kaufhaus am Marienplatz schließen könnte, wie ein Münchner Restaurant zwei Michelin-Sterne nach einem Jahr bekommen hat, wo in der Stadt Arbeitskräfte fehlen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Deutschlands erfolgreichstem Galeria-Kaufhaus droht das Aus Bei einem der wertvollsten Grundstücke der ganzen Republik stehen gravierende Änderungen an: Der Mietvertrag des Kaufhauses am Münchner Marienplatz läuft aus – und die Eigentümer schmieden bereits Pläne. (SZ Plus, Exklusiv)

Münchner Restaurant The Cloud erhält zwei Michelin-Sterne – nach nur einem Jahr Küchenchef Jens Madsen zeigt sich selbst überrascht über den Erfolg. Er und sein Team dürfen noch eine weitere Auszeichnung entgegennehmen. Welche Restaurants in München außerdem noch Sterne holten – und wo einer verloren ging.

„Man fühlt sich irgendwie ertappt, obwohl man gar nichts gemacht hat“ Als die Münchner Schauspielerin Teresa Rizos sich selbst googelt, entdeckt sie ein gefälschtes Bild von sich – in pornografischer Pose. Wie sie auf das Deepfake reagiert und was Bayerns Justizminister Georg Eisenreich fordert.

Wo in München besonders viele Arbeitskräfte fehlen Der Fachkräftemangel soll sich laut einer Studie weniger stark zuspitzen als erwartet. Doch manche Branchen sind viel stärker betroffen als andere – und das könnte die Stadt zu spüren bekommen. (SZ Plus)

Was der neueste OP-Roboter in der München Klinik kann Der chinesische Roboter Shurui bewegt seine vier schlangenartigen Arme präzise und biegsam in alle Richtungen. Für Patienten hat der Eingriff mithilfe der 1,5 Millionen Euro teuren Anschaffung laut den Ärzten einen entscheidenden Vorteil.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Walküre-Premiere an der Bayerischen Staatsoper : Hojotohoh! Heiaha! Wagners Girls sind kampfbereit Der Monaco Franze musste einst ihre Namen üben: Helmwige, Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Siegrune, Roßweiße, Grimgerde, Schwertleite. Ein Treffen mit Wagners Walküren in der Bayerischen Staatsoper. SZ Plus Von Michael Stallknecht ...

Raumfahrt : Der Wettlauf zum Mond führt übers Münchner Umland Artemis II war nur ein Zwischenschritt: Das Rennen um den Mond spitzt sich zu. China prescht voran, die USA versuchen Schritt zu halten. Und Europa? SZ Plus Von Christian Kern ...

UNSER KULTURTIPP

Sommerfestival : Von David Duchovny bis Angelina Jolie: Das sind die Höhepunkte des Münchner Filmfests Beim Filmfest wird München zur Kinometropole. Stars wie David Duchovny, Sandra Hüller, Toni Servillo und Pedro Almodóvar sind Ehrengäste, Neues gibt es auch von Angelina Jolie. Der große Überblick. Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl und Barbara Hordych ...

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