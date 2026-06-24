DER TAG IN MÜNCHEN
Deutschlands erfolgreichstem Galeria-Kaufhaus droht das Aus Bei einem der wertvollsten Grundstücke der ganzen Republik stehen gravierende Änderungen an: Der Mietvertrag des Kaufhauses am Münchner Marienplatz läuft aus – und die Eigentümer schmieden bereits Pläne. (SZ Plus, Exklusiv)
Münchner Restaurant The Cloud erhält zwei Michelin-Sterne – nach nur einem Jahr Küchenchef Jens Madsen zeigt sich selbst überrascht über den Erfolg. Er und sein Team dürfen noch eine weitere Auszeichnung entgegennehmen. Welche Restaurants in München außerdem noch Sterne holten – und wo einer verloren ging.
„Man fühlt sich irgendwie ertappt, obwohl man gar nichts gemacht hat“ Als die Münchner Schauspielerin Teresa Rizos sich selbst googelt, entdeckt sie ein gefälschtes Bild von sich – in pornografischer Pose. Wie sie auf das Deepfake reagiert und was Bayerns Justizminister Georg Eisenreich fordert.
Wo in München besonders viele Arbeitskräfte fehlen Der Fachkräftemangel soll sich laut einer Studie weniger stark zuspitzen als erwartet. Doch manche Branchen sind viel stärker betroffen als andere – und das könnte die Stadt zu spüren bekommen. (SZ Plus)
Was der neueste OP-Roboter in der München Klinik kann Der chinesische Roboter Shurui bewegt seine vier schlangenartigen Arme präzise und biegsam in alle Richtungen. Für Patienten hat der Eingriff mithilfe der 1,5 Millionen Euro teuren Anschaffung laut den Ärzten einen entscheidenden Vorteil.
WEITERE NACHRICHTEN
Maxvorstadt: Polizei nimmt zwei Verdächtige nach Vergewaltigung fest
Prozess am Landgericht München: Wer peinigte das Opfer mit Elektroschocker und Faustschlägen?
Public Viewing bei der Fußball-WM: Warum es in München diesmal kein großes Fanfest gibt
Wirtschaft: „Mega-Jahr“ beschert Messe München Rekordergebnis
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER KULTURTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg