Wie sich der Sparzwang auf soziale Angebote für Kinder auswirken könnte, warum das Verwaltungsgericht Kürzungen der Bezüge von LMU-Professor Meyen erlaubt, vor welchen Herausforderungen der TSV 1860 beim geplanten Stadion-Umbau steht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

München muss Millionen sparen – bekommen diese Kinder das zu spüren? Kinder von wohnungslosen Familien erhalten Unterstützung von speziellen Erziehern. Wegen des angespannten städtischen Haushalts steht dieses Angebot auf der Kippe. Soll man wirklich bei denen sparen, die ohnehin schon abgehängt sind? (SZ Plus)

Gericht erlaubt Kürzung der Bezüge von LMU-Professor Meyen Der in den Ruhestand versetzte Journalistik-Professor wollte mit einer Klage die Reduzierung seines Ruhestandsgehalts wegen zweier Disziplinarverfahren verhindern. Bei der Richterin fand er offenbar wenig Gehör. (SZ Plus)

Von diesem Stadion träumen die Löwen 25 000 Zuschauer, 2000 Business-Seats, erstligatauglich: Die Studie für eine neue Arena für den TSV 1860 München stößt in der Politik auf viel Wohlwollen, obwohl Kernfragen wie die Finanzierung offen sind. Hilft Olympia?

Cannabisgeruch im Treppenhaus – Drogendealer zu Haftstrafe verurteilt Ein 46-Jähriger gerät in den Fokus der Polizei, nachdem eine Nachbarin mehrfach einen auffälligen Geruch im Haus bemerkt hatte. Nun mussten er und ein Komplize sich vor Gericht verantworten.

73-Jähriger treibt leblos im Regatta-Becken Der Mann verliert beim Schwimmen das Bewusstsein. Er stirbt später im Krankenhaus.

WEITERE NACHRICHTEN

Regionalzug nach München: Fahrgast filmt Frau unter den Rock – Zeugin filmt zurück

Hitzewelle: Münchner verbrauchen rund ein Fünftel mehr Trinkwasser

Hochzeit in München: „Es ist etwas Besonderes, von einem schwulen Oberbürgermeister getraut zu werden“ (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Fußball im KZ Dachau : Eine Auszeit vom Terror für 90 Minuten Im Konzentrationslager Dachau spielten Häftlinge Fußball, zu Propagandazwecken und später auch zur Arbeitsmotivation. Es war nur eine kurze Ablenkung von Folter und Mord. Von Peter Bierl ...

Der Münchner Verlag Bilibri : Mehrsprachige Kinderbücher - warum sie wichtig sind Mehrsprachige Kinderbücher fristeten lange ein Nischen-Dasein, obwohl jedes dritte Kind nicht nur mit Deutsch aufwächst. Der Münchner Verlag bilibri veröffentlicht nun zweisprachige Bücher in sechzehn Sprachen. SZ Plus Von Neele Fromm ...

UNSER GASTROTIPP

Gastronomie : Diese Münchner Dachterrassen lohnen einen Besuch Den Blick beim Drink in die Ferne schweifen lassen? Oder bei Bier und Brotzeitbrett eine sehr münchnerische Szenerie betrachten? In der Stadt gibt es eine Vielzahl von Dachterrassen – eine Auswahl von schick bis urig. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

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