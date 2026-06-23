DER TAG IN MÜNCHEN
München muss Millionen sparen – bekommen diese Kinder das zu spüren? Kinder von wohnungslosen Familien erhalten Unterstützung von speziellen Erziehern. Wegen des angespannten städtischen Haushalts steht dieses Angebot auf der Kippe. Soll man wirklich bei denen sparen, die ohnehin schon abgehängt sind? (SZ Plus)
Gericht erlaubt Kürzung der Bezüge von LMU-Professor Meyen Der in den Ruhestand versetzte Journalistik-Professor wollte mit einer Klage die Reduzierung seines Ruhestandsgehalts wegen zweier Disziplinarverfahren verhindern. Bei der Richterin fand er offenbar wenig Gehör. (SZ Plus)
Von diesem Stadion träumen die Löwen 25 000 Zuschauer, 2000 Business-Seats, erstligatauglich: Die Studie für eine neue Arena für den TSV 1860 München stößt in der Politik auf viel Wohlwollen, obwohl Kernfragen wie die Finanzierung offen sind. Hilft Olympia?
Cannabisgeruch im Treppenhaus – Drogendealer zu Haftstrafe verurteilt Ein 46-Jähriger gerät in den Fokus der Polizei, nachdem eine Nachbarin mehrfach einen auffälligen Geruch im Haus bemerkt hatte. Nun mussten er und ein Komplize sich vor Gericht verantworten.
73-Jähriger treibt leblos im Regatta-Becken Der Mann verliert beim Schwimmen das Bewusstsein. Er stirbt später im Krankenhaus.
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