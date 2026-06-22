Warum beim Güterzugunglück vieles auf eine „Flankenfahrt“ hinweist, wogegen Münchens Stadtspitze beim Bund protestiert, warum es immer seltener an Schulen Hitzefrei gibt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie es zu einem Rangierunfall kommen kann Nach dem Güterzug-Unglück in München deutet vieles darauf hin, dass es zu einer „Flankenfahrt“ kam. Was das bedeutet, warum es so gefährlich ist – und was das „Auge des Lokführers“ damit zu tun hat (SZ Plus).

Aufräumarbeiten in Rekordtempo Nur 48 Stunden nach dem Sturz der Güterwaggons von einer Brücke im Münchner Norden sind die meisten Spuren des Unfalls beseitigt. Bei derartigen Notfällen sind viele Spezialisten nötig. Wie deren Alarmierung läuft (SZ Plus).

Münchens Stadtspitze protestiert gegen den Bund Die Regierung in Berlin wälze immer mehr Aufgaben auf die Kommunen ab, ohne die Finanzierung zu übernehmen, sagt Oberbürgermeister Dominik Krause. Und auch der Fischbrunnen bleibt aus Protest trocken.

„Hitzefrei lässt sich einfach nicht mehr machen“ Schule hat sich verändert – und auch der Alltag von Familien. Lehrer können Kinder nicht mehr so einfach heim schicken, wenn es zu heiß zum Lernen ist. Doch nicht alle Münchner Schulen haben Hitzefrei abgeschafft.

Brutale Attacke bei drei Promille Ein suchtkranker Gartenbauer schlägt bei einem Streit im Nussbaumpark einen anderen Mann nieder und verletzt ihn schwer. Das Landgericht München I hat den 51-Jährigen nun zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Laden und liefern leicht gemacht Die Stadt München testet Parkerleichterungen für Handwerker und Lieferanten. Mit Sensoren ausgestattete Lieferzonen zeigen deren Belegung in einer Handy-App an. In zwei besonders belasteten Stadtvierteln wird die Technik erprobt.

„Ich habe das Gefühl, eher am Rand zu stehen“ Sie sind nett zu dir. Sie feiern deinen Geburtstag. Und trotzdem wirst du nicht wirklich Teil der Gruppe. Der Inner Circle – und warum viele nicht hineinkommen. Drei junge Menschen aus München erzählen (SZ Plus).

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MÜNCHEN ERLESEN

München im Beatles-Fieber : „Mir läuft heute noch ein kalter Schauer über den Rücken“ Im Juni 1966 kommen die Beatles das erste und einzige Mal nach München – und viele Fans verlieren die Kontrolle. Welche Rolle eine Horde Ringer, ein kaputter Aufzug und sieben Society-Damen damals spielten. SZ Plus Von Barbara Galaktionow ...

Mietwahnsinn in München : Eine schöne Geschichte vom unschönen Münchner Mietmarkt Es gibt genug Menschen in der unbezahlbaren, überhitzten Stadt München, die versuchen, aus Mieterinnen und Mietern den letzten Cent herauszuquetschen. Und es gibt Otto Gugger, der zeigt, dass es auch anders geht. SZ Plus Von Sebastian Krass (Text) und Catherina Hess (Fotos) ...

UNSER GASTROTIPP

Fitzroy im Werksviertel : Über Münchens Dächern brunchen wie in Australien Im Fitzroy in der Atelierstraße gibt es zum Essen eine grandiose Aussicht. Einmal im Monat bietet das Hotelrestaurant einen Brunch, bei dem es sich lohnt, ordentlich Hunger mitzubringen. Von Linus Freymark ...

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