Was nach dem Tag des Zugunglücks in Milbertshofen bekannt ist, weshalb sich die Insolvenz bei TSV 1860 manifestiert, warum Radfahrer im Olympiapark nicht mehr über die Brücken fahren dürfen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Dass zwei Züge miteinander kollidieren und von einer Brücke stürzen – unfassbar“ Ein Rangierbegleiter ist gestorben und viele Fragen sind offen: Wie konnte es passieren, dass zwei Güterwaggons von oben auf eine viel befahrene Straße fallen? Selbst die Rettungskräfte sind ratlos. Wie es am Unfallort nun aussieht (SZ Plus).

Warum die Unglücksstrecke wichtig für den Bahnverkehr ist Der DB-Nordring ist für die Wirtschaft in Bayern und darüber hinaus jetzt schon von großer Bedeutung. Und es gibt Pläne, dort künftig noch mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen – sowie ihn für eine zusätzliche S-Bahn-Strecke zu nutzen.

Gebrochene Schwellen, falsches Signal - eine Chronik Immer wieder ereignen sich Unfälle auf Schienen, meist führt menschliches Versagen zu Zusammenstößen. Fälle aus den vergangenen Jahrzehnten.

„Nach Stand der Dinge wird die KGaA Insolvenz anmelden müssen“ Präsident Mang berichtet, dass eine gütliche Einigung mit Investor Ismaik in weite Ferne gerückt ist. Die drohende Pleite der Spielbetriebsgesellschaft löst bei den Mitgliedern tosenden Applaus aus (SZ Plus).

Warum Radfahrer im Olympiapark jetzt nicht mehr über Brücken fahren dürfen Seit Kurzem müssen Radler auf fünf Brücken offiziell absteigen und schieben. Der Grund ist ein Mangel, den seit mehr als 20 Jahren niemand bemerkt hat.

Feiern, wo sonst die Autos fahren Ludwig- und Leopoldstraße verwandeln sich dieses Wochenende wieder zur Feiermeile: Beim „Zamanand Festival“ und dem „Corso Leopold“ gibt es zahlreiche Kulturangebote und viel Essen – aber auch ernsthaftere Worte.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Hitzewelle : Wo München am kühlsten ist Die erste Hitzewelle des Jahres mit mehreren Tagen über 30 Grad im Schatten ist in München angekommen. Doch die Temperaturen sind ungleich über die Stadt verteilt. In welchen Vierteln wird es besonders warm und wo ist es noch etwas erträglicher? Ein Rundflug über die Hitzekarte Münchens. SZ Plus Von Elisa von Grafenstein und Sarah Unterhitzenberger ...

Fahrradfernreisen : „In dem Moment, wo man mit dem Rad losfährt, ist man schon im Urlaub“ Warum man auf dem Fahrrad Land und Leute am besten kennenlernt und wieso auch Kommunen etwas davon haben, in gute Infrastruktur und Serviceleistungen für Radler zu investieren. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

UNSER GASTROTIPP

Cicchetti & Vino : Ein Hauch Venedig in einem Münchner Keller Das Cicchetti & Vino in der Agnesstraße übersetzt die Kultur der venezianischen Bacari ziemlich überzeugend nach München: mit harmonisch gemixten Drinks, kreativen Häppchen und einer Weinkarte, die fast zu groß geraten ist. Von Astrid Becker ...

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