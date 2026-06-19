DER TAG IN MÜNCHEN
„Ich kann alles“ Johann „Biwi“ Labermeier ist seit 27 Jahren Technik-Chef und Veranstaltungsleiter von Münchens größtem Kulturfestival: dem Tollwood. Über einen Mann mit der Ruhe eines alten Löwen – und seinen beruflichen Besuch im Sexshop. (SZ Plus)
Krimi um Hirmer-Haus: Investor will Millionen-Deal platzen lassen Erich Schwaiger hat im großen Stil in der Münchner Innenstadt Gebäude gekauft. Für das bekannte Kaufhaus wollte er 124 Millionen Euro zahlen, doch nun geht er überraschend auf Konfrontationskurs mit der Familie Hirmer. (SZ Plus, Exklusiv)
„Hier in München ist ein neues Sommermärchen möglich“ Die bayerischen Verantwortlichen rund um Ministerpräsident Markus Söder rühren kräftig die Werbetrommel für Olympische Spiele in München und stellen ein vertieftes Bewerbungskonzept vor.
- Münchner Olympiabewerbung: Das sind die internationalen Konkurrenten für die Olympischen Spiele (SZ Plus)
Erneut massives Gedränge am Hauptbahnhof – Reisende sprechen von gefährlicher Situation Menschen kommen nicht zu den Zügen, andere können den Bahnsteig nicht verlassen: Wieder kommt es am Münchner Hauptbahnhof zu einer Situation, die die Bahn eigentlich verhindern wollte.
43 Jahre gearbeitet – und trotzdem reicht es nicht Altersarmut trifft Menschen, die mitunter ein Leben lang geschuftet haben. Der Münchner Verein Lichtblick hilft dort, wo der Staat Unterstützung versagt. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
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Aus Süditalien: Schlange reist als blinder Passagier im Auto nach München
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