Wie Johann „Biwi“ Labermeier seit 27 Jahren das Tollwood-Festival zusammenhält, warum der Millionen-Deal um das Hirmer-Haus platzen könnte, was im vertieften Bewerbungskonzept für Olympia steht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich kann alles“ Johann „Biwi“ Labermeier ist seit 27 Jahren Technik-Chef und Veranstaltungsleiter von Münchens größtem Kulturfestival: dem Tollwood. Über einen Mann mit der Ruhe eines alten Löwen – und seinen beruflichen Besuch im Sexshop. (SZ Plus)

Krimi um Hirmer-Haus: Investor will Millionen-Deal platzen lassen Erich Schwaiger hat im großen Stil in der Münchner Innenstadt Gebäude gekauft. Für das bekannte Kaufhaus wollte er 124 Millionen Euro zahlen, doch nun geht er überraschend auf Konfrontationskurs mit der Familie Hirmer. (SZ Plus, Exklusiv)

„Hier in München ist ein neues Sommermärchen möglich“ Die bayerischen Verantwortlichen rund um Ministerpräsident Markus Söder rühren kräftig die Werbetrommel für Olympische Spiele in München und stellen ein vertieftes Bewerbungskonzept vor.

Erneut massives Gedränge am Hauptbahnhof – Reisende sprechen von gefährlicher Situation Menschen kommen nicht zu den Zügen, andere können den Bahnsteig nicht verlassen: Wieder kommt es am Münchner Hauptbahnhof zu einer Situation, die die Bahn eigentlich verhindern wollte.

43 Jahre gearbeitet – und trotzdem reicht es nicht Altersarmut trifft Menschen, die mitunter ein Leben lang geschuftet haben. Der Münchner Verein Lichtblick hilft dort, wo der Staat Unterstützung versagt. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Konzerte vor der Haustür: Freisinger Stadtrat billigt Bau der Airport-Arena

Oktoberfest: Wiesn-Wirt Egger scheitert mit Eilantrag gegen Zeltvergabe auf der Oidn Wiesn

Polizei in München: Verdächtiger nach Überfall auf Juwelier in der Kardinal-Faulhaber-Straße ermittelt

Aus Süditalien: Schlange reist als blinder Passagier im Auto nach München

MÜNCHEN ERLESEN

Nach dem tragischen Busunglück : „Trauernde Kinder sind wie Pfützenspringer“ Die Schüler waren auf dem Rückweg von einem Ausflug, als ihr Bus mit einem anderen zusammenprallte. Ein Zweitklässler starb. Die Haimhauser Grundschul-Rektorin und der Koordinator des Kriseninterventions-Teams erzählen, wie die Kinder mit dem Tod ihres Mitschülers umgehen. SZ Plus Interview von Jessica Schober ...

Energiewende : Es hängt was in der Luft Die Windkraft führte rund um München lange ein Schattendasein. Jetzt werden fast überall Rotoren geplant, doch Politik und Klagen drohen sie auszubremsen. Ein Überblick zeigt, wo sich was dreht – und wo sobald nicht. SZ Plus Von Bernhard Lohr ...

UNSER KULTURTIPP

„Welt/Bühne“ am Residenztheater : Wenn Israelis und Iraner gemeinsam Theater machen Das „Welt/Bühne“-Festival holt internationale Autorinnen und Autoren ans Residenztheater München. Zum Programm gehören Gastspiele aus Warschau und Tiflis sowie ein sehr persönlicher Abend über rassistische Anfeindungen im Netz. Von Yvonne Poppek ...

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