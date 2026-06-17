DER TAG IN MÜNCHEN
Was in München teurer wird Parken, Hundesteuer, Kita-Gebühren: Vieles wird bald mehr kosten, an anderen Stellen will die Stadt sparen. Hinter den Plänen steckt auch ein umstrittenes Gutachten, das mehr als eine halbe Million Euro gekostet hat. (SZ Plus)
Statt Abriss: Arabellahaus wird für Hunderte Millionen Euro umgebaut Das ikonische Gebäude in Bogenhausen soll größer werden und eine spektakuläre Rolltreppe an der Fassade bekommen. Wie die Pläne der Bayerischen Hausbau aussehen – und was das für die Mieter bedeutet. (SZ Plus)
- Architektur: Centre Pompidou mit Alpenblick (SZ Plus)
Eine Liebe zwischen zwei Städten Beim Jugendaustausch lernte Vengai Katogodo aus Simbabwe die Münchnerin Carmen kennen. Tochter Alma ist gewissermaßen ein Kind der Partnerschaft München-Harare. Die war politisch oft schwierig. Doch die Fäden zwischen den Menschen rissen nie ab. (SZ Plus)
Durchbruch für die U-Bahn-Linie in den Münchner Westen Die unterirdische Trasse der U5 ist jetzt auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer durchgängig begehbar. Wie es bei dem wichtigen Infrastrukturprojekt weitergehen soll.
Caritas verkauft Wohnheim in der Maxvorstadt für 12,5 Millionen Euro Die kirchliche Wohlfahrtsorganisation veräußert ihr Haus an der Zieblandstraße 35. Der neue Eigentümer will den Bau weiterhin als Angebot für Studierende betreiben, aber die Verunsicherung bei den Bewohnern ist groß. (SZ Plus)
Was sich beim FC Bayern Museum ändert Das neu gestaltete FC Bayern Museum in München will mehr sein als ein Insta-Foto-Spot. Dutzende Pokale und ein historisches Trikot sind schon zu bewundern. Und die Schuhe, mit denen das schnellste Champions-League-Tor geschossen wurde.
WEITERE NACHRICHTEN
Vorfälle in Stadelheim: Angeklagter des Verdi-Anschlags muss Fußfesseln tragen
Oktoberfest in München: Zwist um Wiesnzelte – kann der Aufbau starten?
Stadtpolitik: Gesundheitsreferentin Zurek vor Wiederwahl – aber nur für zwei Jahre
Prozessauftakt in München: Brutale Attacke wegen angeblicher Ehrverletzung
Polizei in München: Bierlaster verliert Ladung auf dem Altstadtring
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER KULTURTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg