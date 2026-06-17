Welche Sparmaßnahmen die Mango-Koalition für München ergreift, was die Bayerische Hausbau für das marode Arabellahaus plant, wie es mit dem Ausbau der U5 vorangeht und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Was in München teurer wird Parken, Hundesteuer, Kita-Gebühren: Vieles wird bald mehr kosten, an anderen Stellen will die Stadt sparen. Hinter den Plänen steckt auch ein umstrittenes Gutachten, das mehr als eine halbe Million Euro gekostet hat. (SZ Plus)

Statt Abriss: Arabellahaus wird für Hunderte Millionen Euro umgebaut Das ikonische Gebäude in Bogenhausen soll größer werden und eine spektakuläre Rolltreppe an der Fassade bekommen. Wie die Pläne der Bayerischen Hausbau aussehen – und was das für die Mieter bedeutet. (SZ Plus)

Eine Liebe zwischen zwei Städten Beim Jugendaustausch lernte Vengai Katogodo aus Simbabwe die Münchnerin Carmen kennen. Tochter Alma ist gewissermaßen ein Kind der Partnerschaft München-Harare. Die war politisch oft schwierig. Doch die Fäden zwischen den Menschen rissen nie ab. (SZ Plus)

Durchbruch für die U-Bahn-Linie in den Münchner Westen Die unterirdische Trasse der U5 ist jetzt auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer durchgängig begehbar. Wie es bei dem wichtigen Infrastrukturprojekt weitergehen soll.

Caritas verkauft Wohnheim in der Maxvorstadt für 12,5 Millionen Euro Die kirchliche Wohlfahrtsorganisation veräußert ihr Haus an der Zieblandstraße 35. Der neue Eigentümer will den Bau weiterhin als Angebot für Studierende betreiben, aber die Verunsicherung bei den Bewohnern ist groß. (SZ Plus)

Was sich beim FC Bayern Museum ändert Das neu gestaltete FC Bayern Museum in München will mehr sein als ein Insta-Foto-Spot. Dutzende Pokale und ein historisches Trikot sind schon zu bewundern. Und die Schuhe, mit denen das schnellste Champions-League-Tor geschossen wurde.

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MÜNCHEN ERLESEN

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Natur und Klimaschutz : Von seltenen Birnen und gesetzlosen Birken: Münchens einzigartige Bäume Obwohl sie zeitlebens an einem Ort stehen, haben manche Bäume in München ein bewegtes Leben. Die einen wuchsen schon zu Napoleons Zeiten, andere mussten um ihren Platz kämpfen. Sechs Münchner Bäume und ihre Geschichten. SZ Plus Von Leo Greinwald ...

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