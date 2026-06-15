DER TAG IN MÜNCHEN
„Leider kann ich meinen besten Freund nicht heiraten" Immer mehr junge Erwachsene stellen Freundschaften über romantische Beziehungen. Ist das eine Absage an die große Liebe – oder eine klügere Form davon? (SZ Plus)
München will Steueroasen im Umland trockenlegen Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen gehen hart gegen mutmaßliche Briefkastenfirmen vor. Doch in Bayern tut sich in dieser Frage bislang wenig. Jetzt soll Münchens Oberbürgermeister Krause Druck machen. (SZ Plus)
Mutmaßlicher Datendiebstahl – städtische Firma stellt Strafanzeige Bei der LHM-Services liegen Informationen, die mehr als 200 000 Münchner Schüler, Kita-Kinder, Lehrer und Erzieher betreffen. Offenbar wurden die Daten zumindest teilweise illegal kopiert. Was bisher bekannt ist.
Gefangen in der eigenen Wohnung Andrej Poroshin sitzt im Elektrorollstuhl. Als der Aufzug in seinem Mehrfamilienhaus mehr als einen Monat lang defekt ist, bringt ihn das in Probleme.
Kontrollierte Offensive beim WM-Jubel Die Biergärten sind voll, die Stimmung freudig, aber unaufgeregt beim Public Viewing in München. Es ist halt doch nur Curaçao, gegen das die DFB-Elf ihren Sieg im ersten WM-Spiel einfährt. Nur beim kurzzeitigen 1:1- Ausgleich wird schon mal eine Mass extra bestellt.
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