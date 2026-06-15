Was mit den Gewerbesteueroasen rund um München passieren soll, warum die städtische Tochter LHM-Services Strafanzeige stellt, wie die Münchner das WM-Auftaktspiel verfolgt haben und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Leider kann ich meinen besten Freund nicht heiraten" Immer mehr junge Erwachsene stellen Freundschaften über romantische Beziehungen. Ist das eine Absage an die große Liebe – oder eine klügere Form davon? (SZ Plus)

München will Steueroasen im Umland trockenlegen Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen gehen hart gegen mutmaßliche Briefkastenfirmen vor. Doch in Bayern tut sich in dieser Frage bislang wenig. Jetzt soll Münchens Oberbürgermeister Krause Druck machen. (SZ Plus)

Mutmaßlicher Datendiebstahl – städtische Firma stellt Strafanzeige Bei der LHM-Services liegen Informationen, die mehr als 200 000 Münchner Schüler, Kita-Kinder, Lehrer und Erzieher betreffen. Offenbar wurden die Daten zumindest teilweise illegal kopiert. Was bisher bekannt ist.

Gefangen in der eigenen Wohnung Andrej Poroshin sitzt im Elektrorollstuhl. Als der Aufzug in seinem Mehrfamilienhaus mehr als einen Monat lang defekt ist, bringt ihn das in Probleme.

Kontrollierte Offensive beim WM-Jubel Die Biergärten sind voll, die Stimmung freudig, aber unaufgeregt beim Public Viewing in München. Es ist halt doch nur Curaçao, gegen das die DFB-Elf ihren Sieg im ersten WM-Spiel einfährt. Nur beim kurzzeitigen 1:1- Ausgleich wird schon mal eine Mass extra bestellt.

WEITERE NACHRICHTEN

Musikszene: Ist München noch eine Pop-Stadt? (SZ Plus)

Bahnhof Laim: Zwei Männer schlagen 56-Jährigen und filmen die Tat

Inbetriebnahme der Turbinenanlage: Heizkraftwerk Süd lässt Dampf ab

Prozess wegen versuchten Mordes: Expartnerin mit dem Küchenmesser niedergestochen

MÜNCHEN ERLESEN

Mode und Fußball : „Das Heimtrikot gehört zu den stärksten seit langem“ Melanie Wittchow von der Münchner Meisterschule für Mode darüber, warum die deutschen Farben für Designer schwierig sind und die aktuellen Trikots alle Eigenschaften haben, um eine WM zu gewinnen. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Anfänge der SA : Wie Adolf Hitlers Kampftruppe entstand Nazitrupps beginnen Anfang der 1920er-Jahre, auf Münchens Straßen Terror zu verbreiten. Sie gehen mit Knüppeln auf Gegner los und sind am Hitlerputsch beteiligt. Doch wie genau kam es zur Gründung der SA? Ein Blick zurück auf ein dunkles Münchner Kapitel. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER KULTURTIPP

Münchner Opernfestspiele 2026 : Weltstars und Walküren feiern die Oper Wagners „Ring“ geht in seine mit Spannung erwartete zweite Runde, Asmik Grigorian und Jonas Kaufmann verbreiten Star-Glanz, und „Oper für alle“ wird 30. Was die Münchner Opernfestspiele in diesem Jahr zu bieten haben. Von Jutta Czeguhn ...

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