Was sich hinter dem rosafarbenen Holzhaus in Haidhausen verbirgt, welche Deals auf dem Münchner Wohnungsmarkt jüngst Schlagzeilen machten, wie der größte Umbau der Altstadt seit Eröffnung der Fußgängerzone laufen soll und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Zimmer auf Zeit – das Zuhaus in Haidhausen Auf Stelzen über Fahrradständern hat Clemens Hoyer ein rosafarbenes Holzhaus an der Münchner Metzstraße aufgestellt, das man kostenlos nutzen kann. Wie er darauf kommt und was die Menschen in dem Häuschen machen. (SZ Plus)

Die teuersten Wohnungen, die höchsten Mieten Nahezu jedes Jahr wartet München mit neuen Bestmarken aus dem Immobiliensektor auf. 2025 gab es einen neuen Spitzenwert für die teuerste je verkaufte Eigentumswohnung. Aber auch andere Deals der jüngeren Vergangenheit haben Schlagzeilen gemacht. Eine Übersicht. (SZ Plus)

Wie der größte Umbau der Altstadt seit Eröffnung der Fußgängerzone laufen soll Statt 500 Parkplätze nur noch gut 200, dafür mehr Raum für Fußgänger, Handwerker und Bäume: Östlich des Marienplatzes soll sich München grundlegend ändern. Die Pläne sind ambitioniert. Kann ein Kulturkampf verhindert werden? (SZ Plus)

Wo Krankheitserreger jetzt schneller erkannt werden können Das neue und hochmoderne Zentrum für Infektionsmedizin verspricht, Patienten rascher helfen zu können. Zur Eröffnung sperren die Mediziner ihre Labore auf und verraten, warum in der Bauzeit ein Kühllaster vom Oktoberfest gebraucht wurde.

Chaos um Open-Air mit Star-DJ Robin Schulz und andere Künstler sollen beim „Heartbeatz Festival“ auftreten – aber wann und wo? Erst gab es Streit um einen Standort, dann einen Umzug und jetzt die kurzfristige Absage. Wie sich die Veranstalter erklären.

Wie die neue S-Bahn-Akademie ihre Lokführer ausbildet Weil der Platz für die Schulung neuer Lokführer nicht mehr ausgereicht hat, musste ein neues Zentrum in Steinhausen gebaut werden. Unterrichtet wird mithilfe von Simulatoren und mit Virtual Reality. Aber auch Modelleisenbahnen spielen eine wichtige Rolle.

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PODCAST HEY MÜNCHEN

SZ-Podcast „Hey München“ : Wie geht es weiter mit dem Grünwalder Stadion? Außerdem geht es im Podcast darum, wo man in der Stadt die Fußball-WM verfolgen kann. Von Anna-Maria Salmen ...

MÜNCHEN ERLESEN

Gleichberechtigung : Künstlerinnen sind immer noch benachteiligt Seit 100 Jahren setzt sich die Gedok für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen ein. Die Zahl der Akademieabsolventinnen ist gestiegen. Doch der Gendergap auf dem Kunstmarkt bleibt. SZ Plus Von Sabine Reithmaier ...

Partnerschaft : Situationships: Ist die Gen Z beziehungsunfähig? Sie schlafen miteinander, teilen sich das Wochenende – und sind trotzdem nicht bereit für eine feste Beziehung. Was sagt das über junge Menschen aus? SZ Plus Von Marie Gueye ...

UNSER KULTURTIPP

Travestie-Festival in München : Wo Dragqueens die Muskeln spielen lassen Von schlagfertig bis schlagkräftig: Dragkings und -queens zeigen beim zweiten „Go Drag! Festival Munich“ wieder die ganze Bandbreite ihrer Kunst. Das Publikum ist aufgefordert mitzumachen. Von Michael Zirnstein ...

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