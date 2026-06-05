DER TAG IN MÜNCHEN
Wie vermeide ich gefährliche Situationen in U-Bahn, Bus und Tram? Bei vielen jungen Menschen fährt in München nachts die Angst mit – jede vierte junge Frau berichtet von sexueller Belästigung. Wie kann man sich schützen? (SZ Plus)
Das Millionen-Monopoly in der Münchner Innenstadt Eine Top-Immobilie nach der anderen wird gerade von Münchner Investoren aufgekauft – zuletzt das Kaufhaus Ludwig Beck. Ein Überblick über die Objekte und die Köpfe dahinter. (SZ Plus)
Sie ist das neue Münchner Kindl Die 27-jährige Wirtstochter Sina Hochreiter erfüllt alle Kriterien, die für die Rolle als Botschafterin der Stadt nötig sind. Ihre Eignung muss sie im Herbst beweisen – auf der Wiesn. (SZ Plus)
Wer die Münchner Stadtbezirke vertritt In den Wahlergebnissen der 25 Münchner Bezirksausschüsse manifestieren sich enorme Veränderungen der Milieus – mehr noch als im Rathaus am Marienplatz. Eine Partei wird besonders abgestraft. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Besondere Aktion zum 200. Todestag: Der Mann, der uns die Sterne näherbrachte
„Peinture“ aus dem Jahr 1936: Millionenschweres Miró-Gemälde wird in München versteigert (SZ Plus)
Feuer auf Terrasse gelegt: Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter
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