Warum bei jungen Menschen in München nachts die Angst mitfährt, wer gerade eine Top-Immobilie in der Stadt nach der anderen aufkauft, was die Wahlergebnisse der Bezirksausschüsse verändern werden und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie vermeide ich gefährliche Situationen in U-Bahn, Bus und Tram? Bei vielen jungen Menschen fährt in München nachts die Angst mit – jede vierte junge Frau berichtet von sexueller Belästigung. Wie kann man sich schützen? (SZ Plus)

Das Millionen-Monopoly in der Münchner Innenstadt Eine Top-Immobilie nach der anderen wird gerade von Münchner Investoren aufgekauft – zuletzt das Kaufhaus Ludwig Beck. Ein Überblick über die Objekte und die Köpfe dahinter. (SZ Plus)

Sie ist das neue Münchner Kindl Die 27-jährige Wirtstochter Sina Hochreiter erfüllt alle Kriterien, die für die Rolle als Botschafterin der Stadt nötig sind. Ihre Eignung muss sie im Herbst beweisen – auf der Wiesn. (SZ Plus)

Wer die Münchner Stadtbezirke vertritt In den Wahlergebnissen der 25 Münchner Bezirksausschüsse manifestieren sich enorme Veränderungen der Milieus – mehr noch als im Rathaus am Marienplatz. Eine Partei wird besonders abgestraft. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Besondere Aktion zum 200. Todestag: Der Mann, der uns die Sterne näherbrachte

„Peinture“ aus dem Jahr 1936: Millionenschweres Miró-Gemälde wird in München versteigert (SZ Plus)

Feuer auf Terrasse gelegt: Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

MÜNCHEN ERLESEN

Stadtgeschichte : Wie superreiche „Bierbarone“ sich das Oktoberfest griffen Ein Nürnberger Schlitzohr, fünf Strohmänner und eine Riesenhalle: Damit begann eine neue Ära auf der Wiesn. Heute regieren dort die Brauerei-Oligarchen – sie verteidigen ihr Privileg wie eine Festung. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

Leibniz-Preisträger aus München : „Wir können uns da vieles vermutlich noch gar nicht vorstellen“ Frank Pollmann arbeit auf höchstem Niveau in der Quantenphysik. Global Player wie Google setzen auf die Fähigkeiten des Wissenschaftlers. Was seine Forschung so wichtig für die Zukunft der Menschheit macht. SZ Plus Von Max Fluder ...

UNSER PODCASTTIPP

SZ-Podcast „Hey München“ : Genervt vom Verkehrschaos: Warum München gerade eine riesige Baustelle ist In der neuen Podcastfolge geht es um die vielen Projekte, die momentan Ärger bei Pendlern auslösen. Von Anna-Maria Salmen ...

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