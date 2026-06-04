So geht es den Fans nach dem Abstieg des TSV 1860, diese Auswirkungen hat der Brückenabriss an der A 96, ob der Riemer See wirklich der schlechteste Badesee Bayerns ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Diesen Fluch endlich loswerden“: Löwen-Fans zwischen Frust und Hoffnung Zwangsabstieg in die vierte Liga – die Anhänger des TSV 1860 sind darüber nicht nur traurig. Nicht wenige hoffen auf einen Ausstieg des Investors Hasan Ismaik. Doch ein prominenter Fan mahnt: Das allein werde den zerstrittenen Verein nicht retten. (SZ Plus)

Wenn 2000 Kubikmeter Stahl und Beton mit infernalischer Gewalt niedergerissen werden Die 50 Jahre alte Brücke über die Lindauer Autobahn muss innerhalb weniger Tage abgetragen werden. Die Bagger arbeiten rund um die Uhr. Die Auswirkungen auf Anwohner und Verkehr sind drastisch. (SZ Plus)

„Das ist schon perfide“ Der Bund verdonnert die Krankenhäuser abermals zum Sparen. An den Münchner Kliniken zeigt man sich darüber entsetzt – und warnt vor negativen Folgen für die Versorgung von Patienten.

Ist der Riemer See wirklich der schlechteste Badesee Bayerns? In einer Bewertung wird das Gewässer im Münchner Osten als mangelhaft eingestuft. Das Gesundheitsamt der Stadt gibt hingegen Entwarnung – und liefert eine Erklärung.

Schaut her, es gibt uns noch Knapp 15 000 Menschen begehen mit einer großen Prozession durch die Innenstadt Fronleichnam. Was feiern Katholiken mit dieser barock anmutenden, jahrhundertealten Inszenierung?

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

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