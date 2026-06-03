DER TAG IN MÜNCHEN
„Sad day“: 1860 München steigt in die Regionalliga ab Weil eine vom e.V. vorbereitete Vertragsversion von Hasan Ismaik nicht angenommen wird, fehlen dem TSV 1860 München am Stichtag 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz. Der Investor bestätigt es per Whatsapp. (SZ Plus)
„Kantinen haben der klassischen Gastronomie längst den Rang abgelaufen“ Kantinen galten einst als Inbegriff schlechten Essens. Mittlerweile werde dort häufig besser gekocht als in normalen Restaurants, sagt Food & Health-Testerin Theresa Geisel. Warum Unternehmen mittlerweile auf hochwertige Kost setzen – und was das mit Fachkräftemangel zu tun hat. (SZ Plus)
Die seltsamste Ballsportart der Welt Ein riesiger Ball mit 1,22 Meter Durchmesser, drei Teams gleichzeitig auf einem Spielfeld, hoher Spaßfaktor: Was es mit Kin-Ball auf sich hat. (SZ Plus)
Bahnhof der verpassten Gelegenheiten Studierende der LMU München untersuchen den neuen Bahnhof in Haar. Funktional ist er gelungen – doch es mangelt an Aufenthaltsqualität. Sie machen konkrete Vorschläge für mehr Komfort und Gemeinschaft. (SZ Plus)
Leo Hussain wird neuer Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters Der britische Dirigent Leo Hussain wird zur Spielzeit 2027/2028 Nachfolger von Ivan Repušić beim Münchner Rundfunkorchester.
Koch lagert drei Kilo Koks in der Küche seiner Vereinsgaststätte Der Stoff war portioniert und verpackt, daneben lagen ein Schlagstock und eine Schreckschusspistole im Vereinsheim eines bekannten Sportklubs im Landkreis München. Nun hat der Prozess begonnen. (SZ Plus)
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