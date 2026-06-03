1860 München steigt in die Regionalliga ab, wieso in Kantinen mittlerweile besser gekocht wird als in Restaurants, warum Marek Wiechers nur für zwei Jahre zum Kulturreferenten gewählt werden soll und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Sad day“: 1860 München steigt in die Regionalliga ab Weil eine vom e.V. vorbereitete Vertragsversion von Hasan Ismaik nicht angenommen wird, fehlen dem TSV 1860 München am Stichtag 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz. Der Investor bestätigt es per Whatsapp. (SZ Plus)

„Kantinen haben der klassischen Gastronomie längst den Rang abgelaufen“ Kantinen galten einst als Inbegriff schlechten Essens. Mittlerweile werde dort häufig besser gekocht als in normalen Restaurants, sagt Food & Health-Testerin Theresa Geisel. Warum Unternehmen mittlerweile auf hochwertige Kost setzen – und was das mit Fachkräftemangel zu tun hat. (SZ Plus)

Die seltsamste Ballsportart der Welt Ein riesiger Ball mit 1,22 Meter Durchmesser, drei Teams gleichzeitig auf einem Spielfeld, hoher Spaßfaktor: Was es mit Kin-Ball auf sich hat. (SZ Plus)

Bahnhof der verpassten Gelegenheiten Studierende der LMU München untersuchen den neuen Bahnhof in Haar. Funktional ist er gelungen – doch es mangelt an Aufenthaltsqualität. Sie machen konkrete Vorschläge für mehr Komfort und Gemeinschaft. (SZ Plus)

Leo Hussain wird neuer Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters Der britische Dirigent Leo Hussain wird zur Spielzeit 2027/2028 Nachfolger von Ivan Repušić beim Münchner Rundfunkorchester.

Koch lagert drei Kilo Koks in der Küche seiner Vereinsgaststätte Der Stoff war portioniert und verpackt, daneben lagen ein Schlagstock und eine Schreckschusspistole im Vereinsheim eines bekannten Sportklubs im Landkreis München. Nun hat der Prozess begonnen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Umland: Garching warnt vor dem Eichenprozessionsspinner

Politik: Warum Marek Wiechers nur für zwei Jahre zum Kulturreferenten gewählt werden soll

In der Landwehrstraße in München: 39-Jähriger schlägt mit Verkehrsschild auf Passanten ein

MÜNCHEN ERLESEN

Zehn Touren durch die „Hauptstadt der Bewegung“ : NS-Täter und Verfolgte – Tür an Tür Mit einem neuen Buch, das Spaziergänge empfiehlt, lässt sich erleben, wie engmaschig das Netz des nationalsozialistischen Terrorstaats in München gewebt war. Die Routen führen zu etlichen Orten, die eindrucksvoller sind als die bekannten Nazi-Bauten. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Ausgestochen gut Die Spargelzeit setzt gängige Regeln außer Kraft. Plötzlich dreht sich alles um Konsistenz, Herkunft und Zubereitung einer kostspieligen Gemüseart. Sparsamkeit kommt jedenfalls nicht von Spargel. SZ Plus Kolumne von Lillian Ikulumet ...

UNSER GASTROTIPP

Crumbs & Kisses : Das Frühstückscafé mit dem geheimen Brot Das „Crumbs & Kisses“ in Sendling will sich von der Konkurrenz abheben. Mit ausgefallenen Gerichten, Willkommensfoto und einem Weltklasse-Sauerteigbrot. Von Leo Greinwald ...

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