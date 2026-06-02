DER TAG IN MÜNCHEN
Er weiß, was „true crime“ wirklich ist Helmut Eigner war der Mister Cold Case der Münchner Mordkommission. Nach 30 Jahren als Ermittler schrieb er ein Buch über ungeklärte Fälle. Manche lassen ihn bis heute nicht los. Welche Rolle einmal ein paar alte Herrenschuhe spielten. (SZ Plus)
So teuer wird das Bier in diesem Jahr auf der Wiesn Die Stadt hat die neuen Preise veröffentlicht. Wie viel die Wirte für welche Getränke verlangen – alle Preise für alle Zelte im Überblick.
Wie die MVG Millionen einsparen will Das Verkehrsunternehmen muss sparen. Welche Veränderungen zum Fahrplanwechsel im Dezember auf die Fahrgäste zukommen – und welche Linien gestrichen werden.
Die Vertreibung aus dem Steuerparadies vor den Toren Münchens Grünwald und andere Kommunen locken Tausende Unternehmen mit günstigen Abgaben. Eine Anklage in Nordrhein-Westfalen und neue Ermittlungen bringen den Nobelvorort nun in Bedrängnis. Ist es mit dem Reichtum bald vorbei? (SZ Plus)
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