Wie viel Euro man dieses Jahr für die Wiesn-Mass einplanen muss, welche Änderungen die MVG zum Geldsparen vornimmt, weshalb in der Gewerbesteueroase Grünwald ermittelt wird und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Er weiß, was „true crime“ wirklich ist Helmut Eigner war der Mister Cold Case der Münchner Mordkommission. Nach 30 Jahren als Ermittler schrieb er ein Buch über ungeklärte Fälle. Manche lassen ihn bis heute nicht los. Welche Rolle einmal ein paar alte Herrenschuhe spielten. (SZ Plus)

So teuer wird das Bier in diesem Jahr auf der Wiesn Die Stadt hat die neuen Preise veröffentlicht. Wie viel die Wirte für welche Getränke verlangen – alle Preise für alle Zelte im Überblick.

Wie die MVG Millionen einsparen will Das Verkehrsunternehmen muss sparen. Welche Veränderungen zum Fahrplanwechsel im Dezember auf die Fahrgäste zukommen – und welche Linien gestrichen werden.

Die Vertreibung aus dem Steuerparadies vor den Toren Münchens Grünwald und andere Kommunen locken Tausende Unternehmen mit günstigen Abgaben. Eine Anklage in Nordrhein-Westfalen und neue Ermittlungen bringen den Nobelvorort nun in Bedrängnis. Ist es mit dem Reichtum bald vorbei? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nachfolge-Debatte: Wird Petr Popelka Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper?

Ludwigsvorstadt: Mehr als 20 Taten: Polizei schnappt Serien-Einbrecher

MÜNCHEN ERLESEN

Olympia in München : Stehausschank-Hopping statt Hürdenlauf Mit der Absage Hamburgs an eine Olympia-Bewerbung stehen die Chancen Münchens auf einen Zuschlag noch mal besser. Sollte dieser dennoch ausbleiben, gäbe es jedoch viele alternative Möglichkeiten. SZ Plus Glosse von Andreas Schubert ...

Bürokratie : Der jahrelange Kampf eines Münchners für einen einzigen Baum auf dem Spielplatz Bis zu 60 Grad Celsius auf der Rutsche, die Enkelin weigert sich, hinzugehen: Das muss sich ändern, findet ein 73-jähriger Großvater. Was er alles unternimmt – und wie die Sache ausgeht. SZ Plus Von Patrik Stäbler ...

UNSER FREIZEITTIPP

Kulturstrände und mehr : Das sind die beliebtesten Pop-up-Kulturorte in München Im Bahnhofsviertel hängt man an alten Skiliftstützen ab, im Norden an einem künstlichen Yachthafen. Und auch die neuen und alten Kulturstrände Münchens locken wieder die Massen ins Freie – der große Überblick. Von Michael Zirnstein ...

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