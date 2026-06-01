DER TAG IN MÜNCHEN
München ist jetzt Favorit im deutschen Olympiarennen Die Hamburger stimmen gegen eine Bewerbung ihrer Stadt für das Sport-Großereignis. Was das für München bedeutet und warum weder Triumphgeheul noch Schadenfreude zu hören sind.
Milliardär übernimmt Münchner Traditionskaufhaus Spektakulärer Deal in bester Lage: Der bisherige Vorstandschef und der Modeunternehmer Wöhrl verkaufen ihre Anteile an einen Geschäftsmann, der schon eine wertvolle Immobilie in der Nachbarschaft im Bestand hat.
Kann man bald im Robotaxi durch München fahren? Erneut kündigen große internationale Firmen an, in Deutschland autonome Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Autohersteller spielen dabei keine Rolle.
Harold Faltermeyers Oktoberfest-Musical kommt endlich nach München Der Grammy-prämierte Filmkomponist Harold Faltermeyer hat der Wiesn eine Musikshow gewidmet. Warum das schrille Stück zuerst in Berlin gespielt wurde und in seiner Heimatstadt anfangs nicht sehr willkommen schien. (SZ Plus)
Ohne Toxic Positivity: Wie junge Menschen trotzdem Zuversicht finden Wut, Erschöpfung, das Gefühl, nirgends ganz anzukommen – und dann doch: ein Lachen, ein Song, ein Blick. Fünf Geschichten über die Momente, in denen die Welt wieder ein wenig in Ordnung ist. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Flughafen München: Neue Prognose stellt dritte Startbahn infrage (SZ Plus)
Prozess: Drogendeal eskaliert, weil das Marihuana zu schlecht gewesen sein soll
Angriffe auf Bahnpersonal: 21-Jähriger beißt helfendem Passanten in den Arm
Pasing-Obermenzing: 60-jähriger Dieselfahrer wird nach Autorennen erwischt
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