Was das Hamburger Votum gegen eine Olympia-Bewerbung für München bedeutet, welches Traditionskaufhaus von einem Milliardär übernommen wurde, ob bald autonome Autos in der Stadt fahren und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

München ist jetzt Favorit im deutschen Olympiarennen Die Hamburger stimmen gegen eine Bewerbung ihrer Stadt für das Sport-Großereignis. Was das für München bedeutet und warum weder Triumphgeheul noch Schadenfreude zu hören sind.

Milliardär übernimmt Münchner Traditionskaufhaus Spektakulärer Deal in bester Lage: Der bisherige Vorstandschef und der Modeunternehmer Wöhrl verkaufen ihre Anteile an einen Geschäftsmann, der schon eine wertvolle Immobilie in der Nachbarschaft im Bestand hat.

Kann man bald im Robotaxi durch München fahren? Erneut kündigen große internationale Firmen an, in Deutschland autonome Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Autohersteller spielen dabei keine Rolle.

Harold Faltermeyers Oktoberfest-Musical kommt endlich nach München Der Grammy-prämierte Filmkomponist Harold Faltermeyer hat der Wiesn eine Musikshow gewidmet. Warum das schrille Stück zuerst in Berlin gespielt wurde und in seiner Heimatstadt anfangs nicht sehr willkommen schien. (SZ Plus)

Ohne Toxic Positivity: Wie junge Menschen trotzdem Zuversicht finden Wut, Erschöpfung, das Gefühl, nirgends ganz anzukommen – und dann doch: ein Lachen, ein Song, ein Blick. Fünf Geschichten über die Momente, in denen die Welt wieder ein wenig in Ordnung ist. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Flughafen München: Neue Prognose stellt dritte Startbahn infrage (SZ Plus)

Prozess: Drogendeal eskaliert, weil das Marihuana zu schlecht gewesen sein soll

Angriffe auf Bahnpersonal: 21-Jähriger beißt helfendem Passanten in den Arm

Pasing-Obermenzing: 60-jähriger Dieselfahrer wird nach Autorennen erwischt

MÜNCHEN ERLESEN

Prokrastinieren : „Man glaubt kaum, wie effektiv ein Ortswechsel sein kann“ Beinahe jeder Mensch zögert unangenehme Aufgaben mal unnötig lange hinaus. Was aber, wenn das Aufschieben zur Dauerstrategie wird? Warum Prokrastination nichts mit Faulheit zu tun hat und mit welchen Tipps sich gegensteuern lässt. SZ Plus Interview von Karina Jais ...

Wie einen Schicksalsschlag überwinden, der alles ändert? : „Gute Laune – das macht es doch für alle leichter“ Vor zehn Jahren gerät Michael Mehringer in einen schweren Verkehrsunfall. Er überlebt – gerade so. Zu Besuch bei einer Familie, deren Herzlichkeit heilsam ist. SZ Plus Von Nicole Graner und Florian Peljak ...

UNSER FREIZEITTIPP

Zuschauen oder mitmachen : Auf diese großen Sport-Events darf man sich freuen Stabhochsprung, Beachvolleyball, Triathlon, Schwimmen, Rudern und Radfahren: Im Münchner Umland gibt es im Sommer zahlreiche, teils hochkarätig besetzte Sportveranstaltungen. Ein Überblick. Von SZ-Autorinnen und Autoren ...

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