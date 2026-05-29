Welches besondere Fußballturnier stattgefunden hat, was das israelischen Restaurant Eclipse einen Monat nach dem Anschlag macht, wie es mit den Baustellen der U5 nach Pasing weitergeht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Und am Spielfeldrand jubelt ein Mörder Das Leben hinter den Mauern der JVA Stadelheim kennen oft nur die, die dort einsitzen. Einmal im Jahr findet hier ein Fußballturnier statt. Was passiert, wenn Schwarzfahrer gegen Schwerstverbrecher kicken? (SZ Plus)

Dem Anschlag mit Trotz und Hummus begegnen Im April sprengten Unbekannte die Scheiben des Eclipse. Was macht so ein Angriff mit Betreibern israelischer Restaurants? Einblicke in eine aufgewühlte Szene. (SZ Plus)

Eine neue U-Bahn für München Mit der Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing treibt die Stadt München die Verkehrswende voran. Ein Besuch im Untergrund. (SZ Plus)

Die „Hauptstadt der Bewegung“ wird zur Stadt der Erinnerung Es braucht Orte, die das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen lebendig halten. Der Standort für das geplante Yad-Vashem-Zentrum ist deshalb klug gewählt. (SZ Plus)

TSV 1860 treibt Stadion-Pläne trotz Turbulenzen voran Was würde ein drohender Abstieg der Löwen für den Umbau des Grünwalder Stadions bedeuten? Welche Pläne es im Verein gerade gibt – und wie die Stadt dazu steht.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt am Hauptbahnhof festgenommen

Neuer Kulturstrand vor der LMU: Wenn der Professor-Huber-Platz zum Sandstrand wird

Mühlsee: 23-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Neufahrn

Unfall in Trudering: Polizei-Zeichen missverstanden: Radler schwer verletzt

An der A96: Für Bau der Tram-Westtangente: Brücke in Laim wird abgerissen

MÜNCHEN ERLESEN

„Major Tom“-Sänger Peter Schilling über die WM : „Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft“ Wie fühlt es sich an, wenn 60 000 Fußballfans im Stadion den eigenen 40 Jahre alten Hit singen? Sänger Peter Schilling über sein Können als Kicker und sein Spiel gegen die WM-Helden von ’74. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

Münchner Machtwort zur Wiesn : Was Cevapcici und der Sperrbezirk gemeinsam haben Tradition ist ein schützenswertes Gut, keine Frage. Und so gehören in München der Skandal um Rosi genauso zur Wiesn wie Green Bowl mit Quinoa. Eine unaufgeregte Beobachtung. SZ Plus Glosse von Anna Hoben ...

UNSER FREIZEITTIPP

Kostenlose Tanzkurse im Park : Leichtigkeit, die über die Füße kommt Ein Angebot, das aus der Reihe tanzt. Bei dem man etwas über neue Tänze lernen kann, und vielleicht auch über sich. Wie das aussehen kann? Von Jasper Eckhof ...

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