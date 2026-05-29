DER TAG IN MÜNCHEN
Und am Spielfeldrand jubelt ein Mörder Das Leben hinter den Mauern der JVA Stadelheim kennen oft nur die, die dort einsitzen. Einmal im Jahr findet hier ein Fußballturnier statt. Was passiert, wenn Schwarzfahrer gegen Schwerstverbrecher kicken? (SZ Plus)
Dem Anschlag mit Trotz und Hummus begegnen Im April sprengten Unbekannte die Scheiben des Eclipse. Was macht so ein Angriff mit Betreibern israelischer Restaurants? Einblicke in eine aufgewühlte Szene. (SZ Plus)
Eine neue U-Bahn für München Mit der Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing treibt die Stadt München die Verkehrswende voran. Ein Besuch im Untergrund. (SZ Plus)
Die „Hauptstadt der Bewegung“ wird zur Stadt der Erinnerung Es braucht Orte, die das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen lebendig halten. Der Standort für das geplante Yad-Vashem-Zentrum ist deshalb klug gewählt. (SZ Plus)
TSV 1860 treibt Stadion-Pläne trotz Turbulenzen voran Was würde ein drohender Abstieg der Löwen für den Umbau des Grünwalder Stadions bedeuten? Welche Pläne es im Verein gerade gibt – und wie die Stadt dazu steht.
WEITERE NACHRICHTEN
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Mühlsee: 23-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Neufahrn
Unfall in Trudering: Polizei-Zeichen missverstanden: Radler schwer verletzt
An der A96: Für Bau der Tram-Westtangente: Brücke in Laim wird abgerissen
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