Welches Bildungszentrum am Karolinenplatz eröffnet wird, wieso das Sicherheitskonzept der Bahn am Hauptbahnhof versagte, wofür eine 1000 Quadratmeter große Brachfläche benutzt werden soll und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Von der „Hauptstadt der Bewegung“ zur Hauptstadt der Erinnerung In dem Zentrum am Karolinenplatz soll eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus stattfinden. Auch in Leipzig soll es eine Außenstelle geben.

Gefährliches Gedränge am Hauptbahnhof: Sicherheitskonzept der Bahn versagte Hunderte Menschen eingezwängt zwischen Gleisen und Baustelle: Warum Kommunikation und Videoüberwachung nicht funktionierten - und was helfen könnte. (SZ Plus)

Eine 1000 Quadratmeter große Brachfläche wird zur kreativen Spielwiese Zwischen Westend und Sendling will Xenya Jäger das „Im Dazwischen“ aufbauen – samt Biergarten und Café. Und ihre Vorstellungskraft ist so groß wie die Fläche selbst.

Warum Max Giesinger und Oimara in der Münchner S-Bahn Gitarre spielen Ein Hamburger Popstar mit Landsehnsucht und ein bayerisches Landei, das die Stadt liebt: So kam es zur Zusammenarbeit der zwei ungleichen Hit-Künstler. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Neubaugebiet am Eggarten : Zwischen Naturschutz und bezahlbarem Wohnraum Im Münchner Norden soll eine Gartensiedlung für ein Bauprojekt mit 1900 Wohnungen weichen. Rund 1000 Bäume müssten gefällt werden. Eine Gruppe von Aktivisten will das verhindern. SZ Plus Von Sebastian Krass ...

Frauensport : Touchdown mit weiblicher Intuition Die Dachau Thunder Ladies sind eine von 20 Frauenmannschaften, die in der zweiten Damenliga American Football spielen. Im Team gibt es für jede von ihnen eine Aufgabe. Und am Rand bilden die Lightning Cheerleaders die Notfallbrigade. Von Dorothea Friedrich ...

UNSER KULTURTIPP

Der Gasteig feiert Geburtstag : 40 Stunden Kulturparty im HP8 Der Münchner Gasteig feierte eine ganze Saison seinen 40. Geburtstag. Am ersten Juni-Wochenende gibt es 40 Stunden Kultur nonstop – wer will, kann sogar im Schlafsack übernachten. Von Lena Mittermayr ...

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