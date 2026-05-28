DER TAG IN MÜNCHEN
Von der „Hauptstadt der Bewegung“ zur Hauptstadt der Erinnerung In dem Zentrum am Karolinenplatz soll eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus stattfinden. Auch in Leipzig soll es eine Außenstelle geben.
Gefährliches Gedränge am Hauptbahnhof: Sicherheitskonzept der Bahn versagte Hunderte Menschen eingezwängt zwischen Gleisen und Baustelle: Warum Kommunikation und Videoüberwachung nicht funktionierten - und was helfen könnte. (SZ Plus)
Eine 1000 Quadratmeter große Brachfläche wird zur kreativen Spielwiese Zwischen Westend und Sendling will Xenya Jäger das „Im Dazwischen“ aufbauen – samt Biergarten und Café. Und ihre Vorstellungskraft ist so groß wie die Fläche selbst.
Warum Max Giesinger und Oimara in der Münchner S-Bahn Gitarre spielen Ein Hamburger Popstar mit Landsehnsucht und ein bayerisches Landei, das die Stadt liebt: So kam es zur Zusammenarbeit der zwei ungleichen Hit-Künstler. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Prozess in München: Kurz vor Haftantritt: 23-Jähriger schlägt Disco-Besucher
Callcenterbetrug: Passantin fotografiert Verdächtigen und bringt Fahnder auf die Spur
Laim: Brandstiftung auf Terrasse – Nachbarin erleidet Rauchvergiftung
Callcenter-Betrug: Seniorin stellt Gold und Geld im Kochtopf vor die Tür
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER KULTURTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg