DER TAG IN MÜNCHEN
Gefährliches Gedränge am Münchner Hauptbahnhof: Hunderte Reisende eingezwängt Ein Engpass sorgt für chaotische Szenen. Nur wenige Meter bleiben zwischen Bauzaun und Gleisen. Die Stimmung? Hitzig. Wie Pendlerinnen und Pendlern nun geholfen werden soll.
Wenn das Carsharing-Auto abgeschleppt wird Etwa 700 Carsharing-Parkplätze gibt es in München. Einige von ihnen sind nur für bestimmte Anbieter bestimmt. Doch nicht immer verstehen Kunden die Hinweisschilder – und das kann teuer werden.
Warum junge Israelis ausgerechnet nach Dachau ziehen Weshalb zieht es sie in die Stadt, die untrennbar mit der Ermordung von Millionen Juden verbunden ist? Den Antisemitismusbeauftragten Michael Holland überrascht das keineswegs (SZ Plus).
Hier kann man Bauklötzchen staunen „World of Bricks“ im Münchner Pineapple Cube lockt Lego-Fans mit Bauwerken, Events und einem Weltrekord auf 2500 Quadratmetern.
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