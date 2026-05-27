Wie ein Engpass zwischen Gleisen am Hauptbahnhof für gefährliche Szenen sorgt, warum junge Israelis nach Dachau ziehen, wohin Paviane aus dem Tierpark ziehen müssen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Gefährliches Gedränge am Münchner Hauptbahnhof: Hunderte Reisende eingezwängt Ein Engpass sorgt für chaotische Szenen. Nur wenige Meter bleiben zwischen Bauzaun und Gleisen. Die Stimmung? Hitzig. Wie Pendlerinnen und Pendlern nun geholfen werden soll.

Wenn das Carsharing-Auto abgeschleppt wird Etwa 700 Carsharing-Parkplätze gibt es in München. Einige von ihnen sind nur für bestimmte Anbieter bestimmt. Doch nicht immer verstehen Kunden die Hinweisschilder – und das kann teuer werden.

Warum junge Israelis ausgerechnet nach Dachau ziehen Weshalb zieht es sie in die Stadt, die untrennbar mit der Ermordung von Millionen Juden verbunden ist? Den Antisemitismusbeauftragten Michael Holland überrascht das keineswegs (SZ Plus).

Hier kann man Bauklötzchen staunen „World of Bricks“ im Münchner Pineapple Cube lockt Lego-Fans mit Bauwerken, Events und einem Weltrekord auf 2500 Quadratmetern.

WEITERE NACHRICHTEN

Tierpark Hellabrunn: Wegen Panda-Großprojekt: Paviane nach Bosnien und Algerien umgezogen

Unfall in Neuperlach: Auto rammt E-Bike: 18-Jähriger wird durch die Luft geschleudert und schwer verletzt

Aubing: Mann rast Polizeikontrolle davon und bedroht die Beamten

MÜNCHEN ERLESEN

60 Jahre Meisterschaft vom TSV 1860 : Als eine Wolke des Glücks durchs Grünwalder Stadion schwebte Wunder gibt es im Fußball immer wieder, nur bei Sechzig nicht. Bis auf das eine Mal vor 60 Jahren: der Gewinn der Meisterschaft. Unser Autor war als Kind dabei. Erinnerungen an einen denkwürdigen Tag und ein heute surreales Gefühl. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

Gesundheit : 20 000 Proben täglich – wie Münchens größtes Labor funktioniert Im Labor Becker spüren sie Krankheiten und Defekten nach, um Patienten möglichst früh zu helfen. Einige Tropfen Blut reichen aus, um ein Leben zu verändern – und Tragödien zu verhindern. SZ Plus Von Nicole Graner ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft in den Münchner Theatern? : Kurz vor der Spielzeit-Zielgeraden An den großen Münchner Theatern gibt es zum Ende der Saison vier Premieren, in denen es umso unterschiedliche Themen wie Gespenster oder Pädophilie geht. Von Yvonne Poppek ...

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