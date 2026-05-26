Was eine Braumeisterin tun muss, damit die Bierquelle nie versiegt, wie eine Mieterin gegen U-Bahn-Lärm kämpft, warum die Stadt die Weiterführung der Geschenke-Stuben verhindert und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Das Bier soll am Mittwoch genauso schmecken wie am Sonntag“ Als Braumeisterin arbeitet Annalena Ebner in einer absoluten Männerdomäne – und in ihrem Traumjob. Was sie tun muss, damit die Bierquelle nie versiegt, und wie es um ihren eigenen Konsum des Gerstensaftes bestellt ist (SZ Plus).

Schlafen unmöglich: Wie eine Münchner Mieterin seit Jahren gegen U-Bahn-Lärm kämpft Seit mehr als 20 Jahren wohnt Petra Schneider über dem U-Bahn-Tunnel von U3/U6. Seit rund drei Jahren aber hört man es rumpeln – und spürt es auch. Doch trotz mehrerer Gutachten weisen die Stadtwerke das Problem von sich (SZ Plus).

1860 droht der Sturz in die Regionalliga Hasan Ismaik kündigt kurzfristig seinen Darlehensvertrag, Manfred Paula geht juristisch dagegen vor und wechselt in die Notgeschäftsführung: Den Löwen fehlen zum 3. Juni 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz (SZ Plus).

Warum die Stadt die Weiterführung der Geschenke-Stuben verhindert Fast ihr ganzes Leben hat Sieglinde Konrad in den Aufbau der Geschenke-Stuben im Münchner Rathaus gesteckt, dann kam die Demenz. Die Stadt hat den Laden nun neu ausgeschrieben – obwohl ein Nachfolger bereitgestanden hätte.

Mehr als 2000 Euro weg, weil der Personalausweis gestohlen wurde Eine Frau darf ohne das Dokument nicht an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Sie verlangt die Reisekosten zurück, doch der Richter sieht die Schuld eher bei ihr.

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil des Landgerichts: 33-Jähriger überfährt Zufallsopfer und muss in Psychiatrie

St. Johannes in Haidhausen: Polizei ermittelt wegen schwere Brandstiftung in Kirche

Bauarbeiten im Juni: Wieder Einschränkungen auf der Stammstrecke

MÜNCHEN ERLESEN

Die Gen Z wird erwachsen : Alle wollen frei sein. Und dann kommt die Realität Sie lebten in WGs, feierten, blieben ungebunden – bis das Leben plötzlich Konsequenzen hatte. Drei junge Frauen über den Moment, in dem aus Leichtigkeit plötzlich Verantwortung wird. SZ Plus Von Sophie-Louise Gartmann ...

Digitalisierung der Immobilienbranche : „Deutschland ist beim Bauen zu langsam und zu vorsichtig“ Yves Padrines leitet das Unternehmen Nemetschek, das die Digitalisierung im Bau vorantreiben will. Warum aus seiner Sicht Projekte wie der Münchner Hauptbahnhof oder die zweite Stammstrecke viele Jahre brauchen – und wie die Arbeiten schneller gehen könnten. SZ Plus Interview von Catherine Hoffmann ...

UNSER FREIZEITTIPP

Start-up-Idee im Deutschen Museum : So geht lernen mit KI Zusammen mit Kommilitonen programmierten Philipp Csistian und Nicolas Ebner eine künstliche Intelligenz, die Studierende unterstützt. Ihr Start-up ist ein Riesenerfolg. Jetzt haben sie einen Guide fürs Deutsche Museum entwickelt. SZ Plus Von Martina Scherf ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg