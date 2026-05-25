Was sich eine Baumschützerin erhofft, wie München an der Messe verdient, wie ein Autohändler und ein Strafverteidiger eine Seniorin ausgenommen haben und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir müssen die Bäume vor uns selbst schützen“ Florentine Schiemenz ist Baumschutzbeauftragte im Bezirksausschuss Sendling. Sie misst jedem Baum einen großen Wert zu – und wünscht sich das auch von Behörden.

Die Messe macht München reich Bauma, Kardiologenkongress, Konzerte – all diese Veranstaltungen spülen eine Milliardensumme in die Kassen. Die Stadt steht im internationalen Vergleich damit ganz oben.

400 000 Euro weg – Autohändler nimmt Seniorin „bis zum letzten Atemzug“ aus Die Frau hatte geglaubt, ihr Geld werde angelegt – doch es kam anders. Bei der Urteilsverkündung findet der Richter deutliche Worte für den Angeklagten und dessen Komplizen: einen bekannten Münchner Strafverteidiger.

Lindberg: Das Klangparadies in der Sonnenstraße In den holzgetäfelten Hörkabinen des Musikhauses wurde aus zwei, drei Quadratmetern ein Konzertsaal. Nun muss die Münchner Institution womöglich schließen. Eine Erinnerung an einen Ort, der Generationen geprägt hat.

Hieber Lindberg steckt in finanziellen Schwierigkeiten Das Traditionsmusikhaus nahe dem Stachus hat Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsbetrieb geht vorerst weiter, parallel wird nach Investoren für eine Übernahme gesucht.

WEITERE NACHRICHTEN

Zweite Stammstrecke: Der erste Bohrer steht bereit

Kolumbusplatz: Mann stirbt nach Sturz in U-Bahn-Gleisbett

Tierpark Hellabrunn: Mann verirrt sich ins Bisongehege – Polizei muss ihn retten

MÜNCHEN ERLESEN

Kleingarten-Glück : Ein Stück Erde für mich Glück oder Geduld braucht es, dann kann einer mitten in der Stadt ein Stückchen Land haben. Wer mag, zieht Tomatenpflänzchen, sät Radieschen und erntet Äpfel. Oder liegt in der Hängematte und überlässt den Schnecken das Gemüse. Von Catherine Hoffmann ...

Travestie-Künstler Chris Kolonko : Der Mann, den viele nur als Frau kennen Chris Kolonko glänzt beruflich seit 40 Jahren in Frauenrollen, privat lebt er als Mann mit einem Mann zusammen. Was den Travestie-Künstler am Spiel mit der Illusion reizt und warum Schönheitsoperationen aus seiner Karriere nicht wegzudenken sind. SZ Plus Interview von Barbara Hordych ...

UNSER GASTROTIPP

Florentine Tagesbar : Stilvoll frühstücken in schickem Ambiente Frühstücken kann man in der „Florentine Tagesbar“ in der Maxvorstadt nur an Wochenenden und Feiertagen. Dann gibt es ein abwechslungsreiches Angebot, das schmeckt und schön anzusehen ist, aber auch seinen Preis hat. Von Katharina Haase ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg