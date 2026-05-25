DER TAG IN MÜNCHEN
„Wir müssen die Bäume vor uns selbst schützen“ Florentine Schiemenz ist Baumschutzbeauftragte im Bezirksausschuss Sendling. Sie misst jedem Baum einen großen Wert zu – und wünscht sich das auch von Behörden.
Die Messe macht München reich Bauma, Kardiologenkongress, Konzerte – all diese Veranstaltungen spülen eine Milliardensumme in die Kassen. Die Stadt steht im internationalen Vergleich damit ganz oben.
400 000 Euro weg – Autohändler nimmt Seniorin „bis zum letzten Atemzug“ aus Die Frau hatte geglaubt, ihr Geld werde angelegt – doch es kam anders. Bei der Urteilsverkündung findet der Richter deutliche Worte für den Angeklagten und dessen Komplizen: einen bekannten Münchner Strafverteidiger.
Lindberg: Das Klangparadies in der Sonnenstraße In den holzgetäfelten Hörkabinen des Musikhauses wurde aus zwei, drei Quadratmetern ein Konzertsaal. Nun muss die Münchner Institution womöglich schließen. Eine Erinnerung an einen Ort, der Generationen geprägt hat.
Hieber Lindberg steckt in finanziellen Schwierigkeiten Das Traditionsmusikhaus nahe dem Stachus hat Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsbetrieb geht vorerst weiter, parallel wird nach Investoren für eine Übernahme gesucht.
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