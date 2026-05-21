Wer hinter dem Anschlag auf das Restaurant „Eclipse“ stecken soll, warum die Stadt trotz gewonnenem Zelt-Streit die Zuschläge für die Wiesn nicht erteilen darf, zu welcher Strafe der prügelnde Headhunter verurteilt wurde und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Mutmaßlicher Drahtzieher des Anschlags auf das „Eclipse“ gefasst – US-Behörden erheben Anklage Der Mann soll einer proiranischen Terrorgruppe angehören, die sich zu weiteren Taten in Europa bekannt hatte. Wie die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen.

Stadt gewinnt Streit um Wiesn-Zelte – doch das Zittern geht weiter Müssen die Festhallen europaweit ausgeschrieben werden? Nein, lautet das erste Urteil. Warum die Stadt die Zuschläge für das kommende Oktoberfest trotzdem nicht erteilen darf.

„Erschreckend sinnlose und massive Tat“ – neun Jahre Gefängnis für Headhunter Nach einer Nacht mit Alkohol und Drogen prügelte Thomas R. mit einer Weinflasche und Fäusten zwei alte Frauen nieder, die Zufallsopfer leiden bis heute. Nun ist er in München wegen versuchten Mordes verurteilt worden (SZ Plus).

Ein „Yachthafen“ in München? Am Frankfurter Ring gibt es jetzt einen kleinen See, mit Booten und Liegestühlen drum herum. Zu Besuch bei einem Projekt, das den Norden der Stadt neu erfinden will.

Das Tantris verliert reihenweise sein Spitzenpersonal In dem Sternerestaurant hören auffällig viele Mitarbeiter auf, zuletzt Küchendirektor Matthias Hahn. Wie geht es nun in einem der bedeutendsten Gourmet-Tempel des Landes weiter (SZ Plus)?

„Grüne Energie ist nicht immer grün“ Die Stadtwerke München haben sich in Norwegen in einen Windpark eingekauft, der die Rechte eines indigenen Volks verletzt. Vertreter fordern nun im Rathaus, dass ein Teil der Windräder abgebaut wird.

WEITERE NACHRICHTEN

Bildung in München: Wie Schüler KI smart nutzen – und Fallstricke vermeiden

Bayerisches Staatsschauspiel: Diese Premieren plant das Residenztheater in der nächsten Saison

Rechtsstreit mit der MVG: Pazifistischer Straßenbahnfahrer muss Bundeswehrtram fahren

Auf der A8: Mit Tempo 194: Jamal Musiala baut Unfall und verliert Führerschein

Münchner Norden: Ohne Führerschein, dafür mit Koks: 18-Jähriger rast durch die Stadt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Podcast „Hey München“ : Was hinter dem Streich der Sechzig-Fans auf Bayerns Meisterfeier steckt Darum geht es in dieser Folge des SZ-Podcasts „Hey München“. Und im Westend verfangen die üblichen Taktiken der AfD bei den Bewohnern nicht. Woran liegt das? Von Anna-Maria Salmen ...

Beleidigung auf Bayern-Meisterfeier : Warum der Begriff Hurensöhne sich im Fußball so hartnäckig hält Rassistische und homophobe Attacken gehen zurück, das Schimpfwort, mit dem 1860-Fans bei der Meisterfeier die Bayern-Anhänger belegten, aber bleibt in Mode. Das Phänomen beschäftigt sogar Wissenschaftler. SZ Plus Von René Hofmann ...

UNSER FREIZEITTIPP

Start der Festival-Saison : Das sind die schönsten Open-Airs in Bayern Die Sensation der Saison: Der Chiemsee Reggae ist zurück. Aber auch auf anderen Wiesen in Bayern feiern die Massen wieder bei Rock-, Pop-, Techno- und Heavy-Metal-Festivals. Eines hat so gar eins der übelsten Open-Air-Probleme gelöst. Ein Wegweiser. Von Michael Zirnstein ...

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