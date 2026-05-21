DER TAG IN MÜNCHEN
Mutmaßlicher Drahtzieher des Anschlags auf das „Eclipse“ gefasst – US-Behörden erheben Anklage Der Mann soll einer proiranischen Terrorgruppe angehören, die sich zu weiteren Taten in Europa bekannt hatte. Wie die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen.
Stadt gewinnt Streit um Wiesn-Zelte – doch das Zittern geht weiter Müssen die Festhallen europaweit ausgeschrieben werden? Nein, lautet das erste Urteil. Warum die Stadt die Zuschläge für das kommende Oktoberfest trotzdem nicht erteilen darf.
„Erschreckend sinnlose und massive Tat“ – neun Jahre Gefängnis für Headhunter Nach einer Nacht mit Alkohol und Drogen prügelte Thomas R. mit einer Weinflasche und Fäusten zwei alte Frauen nieder, die Zufallsopfer leiden bis heute. Nun ist er in München wegen versuchten Mordes verurteilt worden (SZ Plus).
Ein „Yachthafen“ in München? Am Frankfurter Ring gibt es jetzt einen kleinen See, mit Booten und Liegestühlen drum herum. Zu Besuch bei einem Projekt, das den Norden der Stadt neu erfinden will.
Das Tantris verliert reihenweise sein Spitzenpersonal In dem Sternerestaurant hören auffällig viele Mitarbeiter auf, zuletzt Küchendirektor Matthias Hahn. Wie geht es nun in einem der bedeutendsten Gourmet-Tempel des Landes weiter (SZ Plus)?
„Grüne Energie ist nicht immer grün“ Die Stadtwerke München haben sich in Norwegen in einen Windpark eingekauft, der die Rechte eines indigenen Volks verletzt. Vertreter fordern nun im Rathaus, dass ein Teil der Windräder abgebaut wird.
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Münchner Norden: Ohne Führerschein, dafür mit Koks: 18-Jähriger rast durch die Stadt
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