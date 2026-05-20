DER TAG IN MÜNCHEN

„Macht’s halt das Crash, hat sie zu uns gesagt“ Münchens ältester Rockclub hat zwei neue Betreiber. Florian Faltermeier und Patricia Bauernbeck haben sich einst im Crash kennengelernt. Ein Club, wie es ihn sonst nirgends gibt. (SZ Plus)

Steueroase mitten im Wald: Geschäftsleute müssen vor Gericht Vom Stadl im Ebersberger Forst ins Gefängnis – dieser Gang könnte sechs Angeklagten aus dem Konzern der Hypovereinsbank bevorstehen. Sie sollen ihrem Arbeitgeber illegal Gewerbesteuern in Millionenhöhe erspart haben. Die Umstände wirken grotesk. (SZ Plus, Exklusiv)

Verstopfte Autobahnen, Ansturm am Flughafen: Das erwartet Reisende in den Pfingstferien Am Wochenende strömen viele Münchner in den Urlaub – ob mit dem Auto, im Flieger oder per Zug. Worauf sie sich einstellen müssen und welche Sondersituation am Brenner ansteht.

Plötzlich dauert die Fahrt 50 statt fünf Minuten Weil die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz saniert werden, bringen Busse die Fahrgäste zum Ziel – das erregt am ersten Tag viel Unmut. Die MVG bessert nach, doch Gebrüll gibt es trotzdem.

Viel weniger Beratungsfälle wegen Diskriminierung – doch das ist keine gute Nachricht Seit mehr als zehn Jahren hilft die Organisation „Before“ Opfern von Rassismus und rechter Gewalt. 2025 betreute sie ein Drittel weniger Betroffene als im Vorjahr – aber nur weil sie der Arbeit nicht hinterherkommt.

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MÜNCHEN ERLESEN

Literatur : Lässige Frau, dabei spektakulär Jahrzehntelang dokumentierte Rachel Salamander in Ton, Bild und Texten die Auftritte ihrer berühmten Gäste in der jüdischen „Literaturhandlung“. Eine Ausstellung in der Münchner Monacensia zeigt nun dieses erstaunliche „Archiv Salamander“. SZ Plus Von Nils Minkmar ...

Streich von 1860-Anhängern auf der Bayern-Meisterfeier : „Besser kann man Häme über den Konkurrenzverein nicht ausschütten“ Im Moment größter Euphorie düpiert: Fan-Forscher Harald Lange erklärt, warum der Streich von 1860-Anhängern bei der Bayern-Meisterfeier so außergewöhnlich ist – und was er mit dem Brauch des Braut-Raubes gemeinsam hat. Interview von René Hofmann ...

UNSER GASTROTIPP

Antica Trattoria Nuova in Harlaching : Ein Ort, dem man kleine Schwächen gern verzeiht Bei der Küche ist in der Antica Trattoria Nuova manchmal noch Luft nach oben. Aber dieser Garten, die ehrwürdigen Räume, die lockere Atmosphäre: Geht es schöner in Harlaching? Eigentlich schwer möglich. Von Karl-Heinz Peffekoven ...

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