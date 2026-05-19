DER TAG IN MÜNCHEN
Warum die Bearbeitung der Wohngeldanträge in München so lange dauert Monate, manchmal auch Jahre warten Menschen in der Stadt darauf, dass ihr Antrag auf Wohngeld bearbeitet wird – länger als anderswo. Woran liegt das? Und wie überbrücken die Antragsteller die Zeit? Ein Besuch in der Behörde. (SZ Plus)
Warum München beim Wohnungsbau nicht vorankommt Eine Woche nach seiner Amtseinführung lädt Münchens neuer OB Dominik Krause zum Wohnungsgipfel. Dort werden Forderungen laut, was die Stadt ändern sollte – und wer bei strittigen Bauvorhaben am Ende entscheiden muss. (SZ Plus)
Wer ist der Headhunter, der im Koksrausch wahllos Seniorinnen verprügelte? Thomas R. soll nach einer Drogennacht bei alten Menschen geklingelt und sie attackiert haben. Beim Prozess geht es nun um seine Lebensgeschichte – und die Frage: Kann Kokain derartige Blackouts auslösen? (SZ Plus)
„Wie in einem Horrorfilm“ Jamal Musiala bei der Vorstellung seiner Wachsfigur: wie es sich anfühlt, auf sich selbst zu treffen, welches Detail besonders gelungen ist und warum Michael Olise ebenfalls ein Double bräuchte.
Sechzig-Fans nennen Hintergründe zur Schmähplakat-Aktion Anhänger von 1860 München hatten es geschafft, die Meisterfeier des FC Bayern mit einem beleidigenden Banner zu kapern. Nun verweisen Fans auf ein Vorbild – ein Vorfall vor fast 30 Jahren.
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