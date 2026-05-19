DER TAG IN MÜNCHEN

Warum die Bearbeitung der Wohngeldanträge in München so lange dauert Monate, manchmal auch Jahre warten Menschen in der Stadt darauf, dass ihr Antrag auf Wohngeld bearbeitet wird – länger als anderswo. Woran liegt das? Und wie überbrücken die Antragsteller die Zeit? Ein Besuch in der Behörde. (SZ Plus)

Warum München beim Wohnungsbau nicht vorankommt Eine Woche nach seiner Amtseinführung lädt Münchens neuer OB Dominik Krause zum Wohnungsgipfel. Dort werden Forderungen laut, was die Stadt ändern sollte – und wer bei strittigen Bauvorhaben am Ende entscheiden muss. (SZ Plus)

Wer ist der Headhunter, der im Koksrausch wahllos Seniorinnen verprügelte? Thomas R. soll nach einer Drogennacht bei alten Menschen geklingelt und sie attackiert haben. Beim Prozess geht es nun um seine Lebensgeschichte – und die Frage: Kann Kokain derartige Blackouts auslösen? (SZ Plus)

„Wie in einem Horrorfilm“ Jamal Musiala bei der Vorstellung seiner Wachsfigur: wie es sich anfühlt, auf sich selbst zu treffen, welches Detail besonders gelungen ist und warum Michael Olise ebenfalls ein Double bräuchte.

Sechzig-Fans nennen Hintergründe zur Schmähplakat-Aktion Anhänger von 1860 München hatten es geschafft, die Meisterfeier des FC Bayern mit einem beleidigenden Banner zu kapern. Nun verweisen Fans auf ein Vorbild – ein Vorfall vor fast 30 Jahren.

WEITERE NACHRICHTEN

Energiewende in München: Eine Thermoskanne mit 40 Meter Durchmesser

MVG bietet spezielle Rundfahrten an: München mit der Tram entdecken

München: Polizei erwischt Pärchen – an einem der am besten überwachten Orte der Stadt

MÜNCHEN ERLESEN

Meeresschutz : „In der Ostsee, wo Timmy strandete, sterben täglich Schweinswale – und kein Mensch schert sich drum“ Schauspieler Sigmar Solbach engagiert sich für Meeresschutz und sagt, was jeder Einzelne beitragen könnte, um Wale zu retten. SZ Plus Interview von Martina Scherf ...

Lost Place : Ein Herz für alte Schachteln Allerorts verfallen leer stehende Gebäude. Ist eine Sanierung wirklich oft zu teuer? Ein junger Immobilienunternehmer aus München zeigt, dass es auch anders geht. Ein Rundgang durch das denkmalgeschützte Postamt in Markt Schwaben. SZ Plus Von Anja Blum und Peter Hinz-Rosin (Fotos) ...

UNSER FREIZEITTIPP

Auftakt der Münchner Open-Air-Saison : Magische Kinonächte unter freiem Himmel Wenn der Kinoabend zum Event wird: Mit „Kino am Olympiasee“ beginnt in München die Open-Air-Saison. Weitere Freiluftkinos folgen in Kürze. Von Josef Grübl ...

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