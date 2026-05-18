DER TAG IN MÜNCHEN
Stadtwerke bejubeln das Erreichen des Ökostromziels, bleiben jedoch dahinter zurück München verpasst seine großen Klimavorhaben, bei Strom aus erneuerbaren Energien schien das aber anders zu sein. Doch auch hier gibt es Probleme – woran das liegt.
- Ökostromziel für München: Von den Stadtwerken ist es unklug, die große Leistung als noch größer darzustellen (SZ Plus, Meinung)
Wie die Welt auf den Streich bei der FC-Bayern-Meisterfeier reagiert In der Stunde größten Glücks wird ein Schmähplakat über den Köpfen der Fans entrollt – offenbar ein böser Gruß des Lokalrivalen 1860. Weltweit macht die Aktion Schlagzeilen, aber auch die Verursacher ernten Spott.
Die Meisterinnen beim Oberbürgermeister Die Spielerinnen des FC Bayern feiern Meisterschaft und Pokalsieg im Münchner Rathaus – und sicherheitshalber gibt es Kontrollen, damit eine Schmach wie bei der Feier am Tag zuvor erspart bleibt.
Ein gläserner „Prunkpalast“ – wo sich künftig Kriminelle und Richter treffen Nach zehn Jahren Bauzeit ist in München das neue Strafjustizzentrum eröffnet worden. Vier Gerichte und zwei Staatsanwaltschaften finden hier Platz. Und wer in der Cafeteria essen möchte, muss durch den Körperscanner.
- Architektur des neuen Strafjustizzentrums: Dass hier der Rechtsstaat wohnt, muss man vom Klingelschild ablesen (SZ Plus)
Schon nach einer Woche kommt es zum Streit zwischen Krause und der CSU Die neue Stadtregierung erhöht die Kita-Gebühren und gibt dem Freistaat die Schuld, weil der einen Zuschuss streicht. Die bayerische Sozialministerin antwortet mit harten Worten.
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